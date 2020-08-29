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Ekonomi İhracata 100 milyon dolarlık ‘katılım’
Ekonomi

İhracata 100 milyon dolarlık ‘katılım’

Türk Eximbank, katılım finans sistemi prensipleriyle çalışan “Türk Eximbank Katılım Finansı Yatırım Kredi” hizmetini devreye aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 10:29:00 -
İhracata 100 milyon dolarlık ‘katılım’

Yeni ürün sayesinde, katılım finans sistemiyle çalışmak isteyen ihracatçıların Türk Eximbank’tan yatırım kredisi kullanabileceği belirtildi. Açıklamada, “Katılım finans prensipleriyle kullandırılacak yatırım kredileri kapsamında ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı garanti altında İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile yapılan murabaha anlaşması kapsamında 100 milyon dolarlık bir kaynak, bankamızca doğrudan ülkemiz ihracatçılarının 4 yıldan 10 yıla kadar yatırımı finansmanı ihtiyaçlarına cevap vermek için katılım finans yöntemiyle kullandırılacaktır. Söz konusu uzun vadeli kaynak kimya, ilaç, tıbbi teçhizat, makine, elektrikli cihazlar, otomotiv, elektronik, raylı araçlar, tekstil, gıda ve tarım, inşaat ve mobilya endüstrilerine dair sermaye malı harcamalarını finanse etmek amacıyla kullandırılabilecektir” denildi.

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