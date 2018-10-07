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İhracat kralı domates oldu

Türkiye’nin ocak-eylül döneminde yaş meyve ve sebze ihracatı 1,5 milyar doları aşarken, toplam ihracatın % 14’ünü domates oluşturdu.

07 Ekim 2018 Pazar 08:32
İhracat kralı domates oldu

Türkiye’nin yılın 9 ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatı 1,5 milyar doları aşarken, ürün bazında yurt dışına en çok domates gönderildi. Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri verilerinden yapılan derlemeye göre, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 646 milyon doları taze meyve, 465 milyon doları narenciye ve 423 milyon doları da taze sebze olmak üzere toplam 1,53 milyar dolar değerinde yaş meyve sebze ihraç edildi. İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Öte yandan, 2017 yılının 9 ayında 1,3 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirilmişti.

OLUMSUZLUKLARDAN ETKİLENMEDİ
İhracat rakamları ürün bazında incelendiğinde, sezon boyunca ekili alanlarda etkili olan Tuta Absoluta (domates güvesi) tarafından tahrip edilmesi ve çiftçinin ürünün ekimde başka ürünleri tercih etmesi gibi sebeplerle rekoltesindeki düşüklüğe rağmen değer olarak en fazla ihracat domateste yapıldı. Domatesi sırasıyla limon, kiraz-vişne, mandalina, portakal, biber, şeftali, üzüm, elma ve greyfurt takip etti. Nar, kayısı, incir, kabak, çilek, hıyar-kornişon, erik, karpuz, armut ve patates de ihracat değeri olan ürünler olarak listede yerini aldı.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 08:32
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