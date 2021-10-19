İHL’lilerden ‘Mağusa Limanı’ klibi
Musiki programı uygulanan Ankara Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan “Türk Müziği Gençlik Korosu”, şehit Aybüke öğretmen ve Kıbrıs şehitleri anısına Kıbrıs’ta klip çekti.
Türk Müziği Gençlik Korosu ve ekim ayı başında Lefkoşe’de ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Kültür ve Sanat Komisyonu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği konserde sahne almıştı. Konserin ardından Kıbrıs’ta bulunan gençler, Gazi Mağusa şehrindeki limanda “Mağusa Limanı” isimli türküyü seslendirerek, klibin çekimlerini gerçekleştirdi.
Akustik klibin yönetmenliğini ve kurgusunu Erkam Aslanoğlu yaptı. Görüntü yönetmenliğini ise Suat Tor, dron operatörlüğünü Sadullah Terzioğlu’nun üstlendiği toplam 4 dakika 17 saniyelik eser, ÖNDER’in YouTube kanalı üzerinden dinleyicilerin beğenisine sunuldu.