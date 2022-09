İHL’ler şahlandıkça laikçiler kuduruyor

Azgın azınlığın 28 Şubat sürecinde kapısına kilit vurmak istediği İmam Hatip Liseleri bugün gelinen noktada yüzde 13b49’luk okullaşma oranı, toplamda 1 milyon 224 bin 894 öğrenci sayısı ve son yıllarda YSK sınavına damga vuran dereceleriyle ümmetin göğsünü kabartıyor. Türkiye’nin özgün eğitim modeli olan ve sınırları aşarak 5 kıtada 22 ülkede binlerce öğrenciye kaliteli eğitim imkanı sunan imam hatipler, üstün başarıyla laikçi azınlık ve fonlu medyası tarafından yürütülen, “İmam Hatipliler bile İmam Hatip Liselerini tercih etmiyor” minvalindeki algı operasyonlarını çöpe atıyor.

Düşman çatlatıyorlar

Binlerce liralık kayıt ücreti alan marka okullarla yarışan ve elde ettiği derecelerle düşman çatlatan imam hatip liselerinin başarısını Akit’e değerlendiren TÜMAV Başkanı Ecevit Öksüz, şunları dile getirdi: “Milletin kök değerlerine karşı savaşan bazı kesimler imam hatipleri kendilerine düşman edinmiştir. Bunlar, imam hatiplerin başarısına, eğitimine, ahlakına, manevi duruşuna kör olmuş kesimlerdir. Bu kesimler, imam hatipler başarılı oldukça, din düşmanlıklarını ve İslamofobik zihniyetlerini hortlatmaya devam ediyorlar. Birileri ‘sayıları çok artı, her taraf imam hatip oldu’ diyor. Birileri çirkin saldırılarda bulunuyor. Bunların bazıları sanatçı adıyla, bazıları da ‘siyasetçi’ kisvesiyle bunu yapıyor. Bazıları da bürokrat unvanlarıyla benzer saldırıları yapabiliyorlar. Ama tüm bunlara rağmen imam hatipler kendini öldürmeye gelenlerin bile kendinde dirilmesini isteyen, bekleyen, o ahlaka, inanca ve vicdana sahip nesiller yetiştirerek yoluna devam ediyor. Rövanşist bir anlayışla değil, kendilerine düşmanlık edenlere hukuk ve ahlak nezdinde başarılarıyla ve devlete, millete, vatana olan hizmetleriyle en güzel cevabı veriyorlar. İmam hatipler sükûnetini koruyup başarısını artırdıkça, elbette düşmanları çatlayacaktır. Biz hiçbir engellemeyi tanımadan, hiçbir provokasyona alet olmadan düşman çatlatmaya devam edeceğiz.

Milletin gözbebeği

İmam hatipler kurulduğu günden beri milletin göz bebeği eğitim kurumları olarak hayatını devam ettirmiştir. İmam hatipler, hayatın her alanında, tüm meslek kollarında varlıklarını ve başarılarını ortaya koymuş, yüksek ahlaki değerlere sahip nesiller yetiştirmiştir. Engellendiği dönemlerde, hor görüldüğü dönemlerde, katsayı gibi başörtüsü gibi zulümlerin yaşandığı dönemlerde dahi asla ahlakından, vatanına, milletine ve devletine sadakatinden taviz vermemiş ve her zaman hem bu millete hem de insanlığa hizmet etme motivasyonuyla varlığını sürdürmüştür. Ve her bir imam hatiplimiz de bu istikamette kendini yetiştirmiştir. Buna rağmen maalesef bazı kesimler yıllarca İslam düşmanlığını imam hatipler üzerinden hayata geçirmeye gayret ediyor.”

Her alanda ayağı yere basıyor

Eğitimci Yazar Adnan Kalkan ise, şunları söyledi: “28 Şubat sürecinde, 8 yıllık kesintisiz eğitim bahanesiyle kapısına kilit vurulan ortaokul kısmının yeniden açılması ile birlikte imam hatipler ciddi manada başarı kaydetti. Özellikle proje okullar sayesinde hem fenni bilimlerde hem de dini ilimlerde kaliteli eğitim alan, ayağı yere basan, dünya ve ahiretini inşa etmeye çalışan inançlı nesil bir ortaya çıktı. İnançlı insan oranı arttıkça maalesef nesli ifsada uğratmaya çalışanlar fesat çalışmalarını artırdılar. Bunu yaparken de gerçek dışı açıklamalarla algı yönetimi yapıyorlar ve doğru bilgileri manipüle ediyorlar. Fakat fesat ehli ne kadar uğraşırsa uğraşsın, inançlı ve gayretli bir nesil gümbür gümbür geliyor. Önceki gün ÖNDER tarafından açıklanan rakamlar, bu gerçeği sayısal verilerle ortaya koyuyor. İnşallah bu imanlı nesil ümmeti ve devleti şaha kaldıracaktır.”

İmam Hatipler ihtiyaçtan doğdu

İmam hatiplerin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıktığını ve saldırıların bu güzide okulları hedefinden vazgeçirmeyeceğini kaydeden Kalkan, şöyle devam etti: “Yakın dönemde ahlak sınırlarını zorlayan sözde sanatçı görünümlü birilerinin imam hatipler üzerinden prim yapmak istediğine şahit olduk. İyi bilinmelidir ki, bu ve benzeri hakaretler veya yaşanan rezaletlere çanak tutanlar asla hedeflerine ulaşamayacaktır. Çünkü İmam Hatip okulları bu toplumun ihtiyaçları sonucu meydana gelmiştir. Kendilerine yapılan itibarsızlaştırma operasyonlarını 28 Şubat’ta bertaraf eden İmam Hatipler, günümüzde de kin, nefret ve iftira dolu saldırıları medeniyeti inşa mefkûresine sağlam adımlarla yürüyen öğrencileri ve yöneticileriyle boşa çıkaracaktır.”

İşte imam hatiplerin iftihar tablosu

Türkiye’deki 32 bin 702 okul binasının 4 bin 413 tanesini imam hatipler oluşturuyor.

4 milyon 977 bin 344 lise öğrencisinden 514 bin 630’u İHL’de okuyor.

Tüm ortaokullarda 5 milyon 121 bin 124 öğrenci eğitim görürken, imam hatipler bunun 710 bin 264’ünü oluşturuyor.

Proje İmam Hatiplerde; Dil, Hafızlık, Sanat, Spor, Musiki, Uluslararası, Teknoloji, İlahiyat gibi bölümler yer alıyor.

10 ayrı dilde hazırlık sınıfının bulunan İHL’lerde İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, Farsça, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, İtalyanca olmak üzere 10 ayrı dilde eğitim veriliyor.

Hafızlık Pekiştirme Programı uygulayan 8 Hafızlık Proje İmam Hatip Lisesi bulunuyor.

Teknoloji ağırlıklı ile ilahiyat ağırlıklı eğitim veren imam hatip liselerinin sayısı ise 2’şer tane.

İmam hatip liselerinin müfredatında İslami ilimler yüzde 30 oranında, fen ve sosyal bilimler ise yüzde 70 oranında yer alıyor.

2020 YKS’de ilk 100’de 27, 2021’de 42 öğrenci derecesini yakalayan imam hatipler, 2022’de ize ilk 100’de 57 öğrenci yerleştirmeyi başardı.