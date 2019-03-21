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İhlas Koleji öğrencisi minderde Türkiye ikincisi

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Yıldızlar Greko-Romen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Taş 71 kg’da Türkiye ikincisi oldu.

21 Mart 2019 Perşembe 09:44
İhlas Koleji öğrencisi minderde Türkiye ikincisi

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Yıldızlar Greko-Romen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Taş 71 kg’da Türkiye ikincisi oldu.


Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda 300 sporcunun katılımıyla dört gün süren şampiyonada 71 kiloda mindere çıkan Taş, elde ettiği Türkiye ikinciliği ile milli takıma seçildi. Taş bu başarısıyla ülkemizi Uluslararası Cumhuriyet Turnuvası’nda temsil etmeye hak kazandı.


Yeltekin: “Öğrencimize milli forma altında başarılar diliyorum”


İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Türkiye ikincisi olarak milli takıma seçilen Furkan Taş’ı tebrik ederek milli forma ile katılacağı Uluslararası Cumhuriyet Şampiyonası’nda başarılar diledi.


Okullarında ata sporu güreşte ve diğer spor dallarında mücadele eden öğrenciler olduğuna vurgu yapan Yeltekin, “Akademik hayatına okullarımızda devam ederken milli takım forması altında şampiyonalara katılan öğrencilerimiz var. Onların ülkemiz adına gelecekte başarılı sporcular olacaklarına ve madalyalar kazanacaklarına yürekten inanıyorum. İhlas Koleji olarak spor hayatına devam ederken eğitim hayatında da başarılı olmak isteyen her gencimize kapılarımızın açık olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:44
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