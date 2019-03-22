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İhlas Koleji öğrencisi Elif Kömürcü judoda İstanbul şampiyonu

İstanbul’da düzenlenen Okullar Arası Judo İl Şampiyonası’nda Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Elif Kömürcü 28 kiloda İstanbul şampiyonu oldu.

22 Mart 2019 Cuma 13:08
İhlas Koleji öğrencisi Elif Kömürcü judoda İstanbul şampiyonu

İstanbul’da düzenlenen Okullar Arası Judo İl Şampiyonası’nda Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Elif Kömürcü 28 kiloda İstanbul şampiyonu oldu.


Sultanbeyli Kapalı Spor Salonu’nda 75 okuldan 450 sporcunun katıldığı turnuvada şampiyonluğa ulaşan Elif Kömürcü, İstanbul şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Judoyu çok sevdiğini ifade eden Kömürcü, başarılı olmak için çok çalışmaya devam edeceğini ifade etti.


İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, sportif anlamda başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade ederek, Elif Kömürcü’yü tebrik etti. Okullarında milli takımlar seviyesinde sporcuların olduğunu ifade eden Yeltekin, "Milli takım seviyesinde mücadele eden profesyonel sporcularımızın varlığı bizleri mutlu ediyor. Ayrıca okullarımızdaki her öğrencinin mutlaka bir spor dalıyla uğraşmasını hedefliyoruz. Bu amaçla birçok dalda kulüp ve kurs açtık. Usta eğitmenlerimizin çalıştırdığı öğrencilerimiz müsabakalarda İhlas Kolejini temsil ediyorlar" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:08
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