Ihlamur ve arkadaşlarını mayıs ayına kadar bolca tüketin

- Ihlamur

- Koni çiçeği

- Soğan

- Sarmısak

- Çörek otu

Bu “Beşiyerde”ye yardımcı olarak havuç ve mantarı da eklemek mümkün.

Ihlamur, bizim toplumumuzda çok iyi bilinir. İdrar ve balgam söktürücü ve göğsü yumuşatıcıdır. Grip, soğuk algınlığı ve nezlenin en etkili ilaçlarından biridir. Geceleri öksürük yüzünden uyuyamayanlar için oldukça rahatlatıcıdır. Ancak, fazla ve uzun süreli kullanımı kalbe zarar verir.

Koni Çiçeği, Kızılderililerin keşfinde bakteri, mikrop ve virüslere karşı müthiş etkili maddeler bulundu.

Soğanın bileşiminde, sakkaroz, glikoz ve fruktoz gibi şekerler, fermentler, aminoasitler, demir, A, B ve bol miktarda hatta portakal ve limondan fazla C vitamini bulunur. Soğan, virusler ve mikroplara karşı etkili bir doğal antibiyotiktir.

Sarmısak, soğan gibi öyle bir şifa kaynağı ki, burada birkaç satırla anlatmak mümkün değil. Çiğ yenmesi en faydalısı. Ah keşke o kokusu olmasa diyeceksiniz. 100 gram parçalanmış sarmısağı, 200 gram su ve 200 gram şeker ile 1 gün beklettikten sonra iyice karıştırıp süzerek elde edeceğiniz şuruptan günde 2-3 yemek kaşığı içebilirsiniz. Ayrıca solucan derdiniz varsa kurtulabilirsiniz.

Çörek otu, sabit ve uçucu yağ, acı madde, tanen, saponinler, şekerler ve nigellin ile connigellin alkaloidleri ihtiva eder. Ramazan pidesi ve çörekleri süsleyen çörek otu, aktarlarda satılır... Acıdır fakat iştah açıcıdır.

Kışın kolay hasta olanlara, nezle ve gribe karşı dayanıksız olanlara ve kanser, verem gibi bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekenlere çörek otu çok yararlıdır. Uyarıcı, vücuda zindelik verici, vücut direncini arttırıcıdır. Allerjik ve romatizmal hastalıklar, balgam ve bronşite, astım da faydalı olduğu belirtilmekte.. Ayrıca barsak gazlarını söker, böbrek ve mesane yollarını temizler, barsak kurtlarını düşürür, anne sütünü artırır. Baş ağrısı, diş ağrısı, ateşli hastalıklar, nezle, basur, göze, sivilce ve egzamaya faydalıdır.

30-40 gram çörek otu 1 litre suda kaynatılarak, günde 2-3 bardak içilir. Veya günde 2-3 defa birer tatlı kaşığı çörek otu bal veya yoğurt ile birlikte yenilir. Tedavinin etkili olması için 2-3 ay kullanılması gerekir.

Çörek otu döğülerek, zeytinyağı ile karıştırılır ve kaynatılarak ağrılı yerlere sürülebilir.

Çörek otu yağı, saç dökülmesini önler, saçları besler, kepeği azaltır, kulak ve burun tıkanıklığını açar, unutkanlığı giderir.. Hamilelerin kullanması sakıncalıdır, düşüğe ya da erken doğuma yol açabilir.