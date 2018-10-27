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Ihlamur her övgüye değer

Küçük ve büyük yapraklı ıhlamur türünün tedavi gücü yüksektir.

27 Ekim 2018 Cumartesi 20:20
Ihlamur her övgüye değer

Ihlamur kabuğundaki lifler ip ve kaba dokumalarda kullanılır. Küçük ve büyük yapraklı ıhlamur türünün tedavi gücü yüksektir. Çiçeklenmeden sonraki en geç dördüncü güne kadar, çiçekler öğlen saatlerinde toplanır. Çiçek ve yaprakların etkileri bu vakitte doruğuna ulaşır. Kurutulduktan sonra ince kıyılıp, hava almayan kaplarda saklanmalıdır. Aksi halde kokusunu ve etkisini yitirir. Açıkta satışı tümüyle yanlıştır.

Bileşimde uçucu yağ, flavon, müsilaj, tanen, farnesol, organik asitler, şeker vardır.

● Kanı temizler ve kan dolaşımını düzenler, kansızlığa, kalp çarpıntısına ve karaciğer zaafiyatine iyi gelir. Enfaktüse faydalıdır.

● Damar kireçlenmesinde, damar tıkanıklıklarında faydalıdır.

● İdrar arttırır, böbrek ve mesaneyi temizler. Böbrek taşlarının düşmesine yardım eder.

● Sinirleri kuvvetlendirir. Yatıştırıcıdır.

● Balgam söktürür, göğsü yumuşatır, terletici, ateş düşürücü etkisi vardır. Gribal enfeksiyonlarda etkilidir. Astıma, bronşite iyi gelir. Öksürüğü keser.

● Mide ülseri için, balla karıştırılarak içilir. Mide, bağırsak gazlarını giderir. Bulantıyı giderir.

● Kabızlığı giderir. Baş ağrısı ve dönmelerini iyi gelir, migren tedavisinde kullanılır, saralılara da faydalıdır.

● Burkulma ve ezilmelerden kaynaklanan ağrıları dindirir. Yanıklara iyi gelir. Apse ve çıbanların tedavisinde, iltihapları kurutmada kullanılır.

● Ihlamur ağacının kabuğunun altındaki lifler toplanır, dövülerek hamur haline getirilir. Hazırlanan bu merhem yaraların tedavisinde kullanılır.

● Ihlamur çayı göz banyosu içinde kullanılır. Gözdeki kızarıklığı alır.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 20:20
  1. ıhlamur
  2. ıhlamurun faydaları

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