İHH’nın 10 bininci su kuyusu bakın nerede açıldı

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Dünyada her 10 kişiden biri suya erişemiyor; kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyonlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyada kitlesel hastalıklar giderek artıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı ise dünya üzerinde su problemi yaşayan insanların temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu açmak geliyor.

Gönül bağı kuruluyor

Açılan su kuyuları, halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını sağlamakla birlikte özellikle hayvancılık ve küçük tarımsal faaliyetlerde de kullanılarak bölge insanları için geçim kaynağı oluyor. Susuzluk ve kıtlığın önlenmesinde önemli bir faktör olan su kuyuları ile bölgelerde gönüller fethediliyor ve bölge halkı ile bağışçılar arasında gönül bağı kuruluyor.

4,5 milyon kişinin artık temiz suyu var

2021 yılı içerisinde de su kuyusu çalışmalarına ara vermeden devam eden İHH, Afrika ve Asya ülkelerinde su kuyuları açarak yüz binlerce insana umut oldu. Mali’nin Segou şehri Cemenibugu Köyü’nde açtığı Taluğ Ailesi Su Kuyusu ile birlikte İHH’nın 2000 yılından bu yana 41 ülke ve bölgede açtığı su kuyusu sayısı 10 bine ulaştı. Su kuyularından günlük istifade eden sayısı ise 4 milyon 478 bin 400’e ulaştı. Açılan standart su kuyularının yanında İHH bir de 104 adet derin su kuyusunu çeşitli ülkelerde hizmete açtı. Standart kuyuları açmanın ihtiyacı karşılamadığı bölgelerde ve durumlarda devreye sokulan daha kapsamlı derin su kuyuları; depo, tesisat, güneş enerjisi sistemi, jeneratör, ve benzeri özelliklerle birlikte inşa edildi. Derin su kuyularının her biri yaklaşık 5 ila 10 bin kişinin ihtiyacını karşılıyor.



İHH’nın bugüne kadar su kuyusu açtığı ülke ve bölge isimleri şu şekilde: Afganistan, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad, Endonezya (Açe), Etiyopya, Filistin (Gazze), Gana, Gine, Güney Afrika, Hindistan, Irak, Kamboçya, Kamerun, Kenya, Keşmir, Kırgızistan, Liberya, Lübnan, Mali, Moğolistan, Filipinler (Moro), Myanmar, Nijer, Nijerya, Pakistan, Patani, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Tanzanya, Togo, Uganda ve Zimbabve.