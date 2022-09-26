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Aktüel İHH’dan Suriye’ye eğitim desteği
Aktüel

İHH’dan Suriye’ye eğitim desteği

İHH İnsani yardım Vakfı, Suriye’nin El Bab ve Azez’deki çeşitli okullarda eğitim gören bin 260 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 14:48:00 -
İHH’dan Suriye’ye eğitim desteği

2022-2023 Eğitim dönemin başlamasıyla çalışmalarını sürdüren İHH, zor şartlarda eğitim gören çocuklara kırtasiye desteği sağladı.

İç savaşın başladığı günden bu yana Suriye’deki sivil insanları yalnız bırakmayan Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları eğitim alanında da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda birçok projeyi hayata geçiren İHH, öğrencilere çanta, defter, kalem gibi malzemelerden oluşan eğitim setlerin dağıtımına devam ediyor.

“Eğitim; ekmek ve su gibi ihtiyaçtır”

Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan Suriye Eğitim biriminde Ömer Karakuş, “Bir toplumun ihyası için en önemli hizmetlerden biri eğitimdir. İHH olarak eğitime çok önem veriyoruz. Çünkü eğitim ekmek ve su gibi en temel ihtiyaçlardandır. Yeni okullar, Üniversite, eğitim kompleksleri inşa ediyoruz. Bu çalışmalarımıza destek veren bağışçılarımıza teşekkür ederiz.” Dedi.

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