İHH’dan Sudan’a 15 konteynerlik yardım malzemesi

Sudan’da yaşanan karışıklık sebebiyle ülkenin birçok bölgesinde gıda, su, ilaç ve yakıt sıkıntısı ciddi boyutları ulaştı. Ülkede zaman zaman ateşkes ilanları yapılsa da, çatışmalar sona ermedi. Gelinen durumda, ülkede 2,8 milyon kişi yerlerinden edildi. Ulaşım maliyetlerinin hızla arttığı Sudan’da, halkın güvenli bölgelere ulaşması da gittikçe zorlaşıyor. Son raporlara göre 46 milyon nüfuslu ülkede 25 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.

Yaşanan iç çatışmaların ardından ülkede çeşitli yardım çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, Haziran ayında ülkeye yönelik “Rotamız Sudan Yükümüz İyilik” sloganıyla büyük kapsamlı bir acil yardım çalışması başlattı.

Sudan’ın çeşitli bölgelerinde dağıtılacak

İHH, yardım kampanyasının ilk etabında gıda, hijyen ve battaniyeden oluşan 15 konteyner yardım malzemesini ülkeye gönderdi. Deniz yoluyla ülkeye gönderilen yardım malzemeleri, ülkenin çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Vakfın ülkedeki sivillere yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor.



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Destek olmak için

Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine İHH aracılığıyla destek olmak için, SUDAN yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL bağışta bulunulabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına, açıklama kısmına SUDAN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.