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Aktüel İHH’dan Endonezyalılara acil yardım
Aktüel

İHH’dan Endonezyalılara acil yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Endonezya'dakiSemeruYanardağı'nın patlamasının ardından bölgede acil yardım çalışmaları başlattı. Çalışmaların ilk etabında, bölgede gıda dağıtımları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 17:38:00 -
İHH’dan Endonezyalılara acil yardım

4 Aralık’ta Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan 3 bin 676 metre yükseklikteki SemeruYanardağı'nda yaşanan volkanik patlamada 48 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki 11 köyün etkilendiği patlamada 3 bine yakın ev kullanılamaz hale geldi ve tarım alanları zarar gördü.10 bin bölge sakini eyaletin farklı bölgelerine tahliye edildi.

Gıda dağıtımları yapıldı

Bölgede acil olarak barınma alanlarına, gıda ve hijyen paketlerine ihtiyaç duyuluyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, patlamadan etkilenen bölge sakinlerine yönelik acil yardım çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında, Doğu Java’da bin 275 kişinin istifade ettiği gıda dağıtımları yapıldı. İHH ekipleri bölgedeki yardım çalışmalarına devam ediyor.

Deprem ve volkan kuşağında bulunan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Destek olmak için

İHH aracılığıyla yanardağ patlamasından etkilenen Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, ENDONEZYA yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına 15743 yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.

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