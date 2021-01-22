İHH’dan, Bosna’daki göçmenlere yemek

Birçok çadırın Aralık 2020’de çıkan yangının ardından kullanılamaz hale geldiği kampta yeni çadırların kurulması için çalışmalar devam ederken kamptaki çok sayıda göçmen dondurucu soğukta hayatta kalma mücadelesi veriyor. İHH’den yapılan açıklamada, kampta kötü koşullarda yaşayan göçmenlere sandviç, kruvasan, su, yoğurt, meyve ve konserveden oluşan yemek paketi dağıtımı yapıldığı, iki gün süren dağıtımlarda 2 bin 400 kişinin yemekten istifade ettiği bildirildi.

Açıklamada, ağır kış şartlarının yaşandığı bölgede yoğun kar yağışının da etkisiyle dışarıda korumasız kalan göçmenlerin donma tehlikesi geçirdiği aktarılırken, İHH’nın bölgede yemek dağıtım projelerine devam edeceği belirtildi. Bağış yapmak isteyen hayırseverlerin, banka hesaplarına para yatırırken açıklama kısmına “PROJE KODU 13865” yazarak bağış yapabileceği de kaydedildi.



Bosna’nın kuzeybatısındaki Bihaç şehrine yakın bir noktada bulunan Lipa Kampı’nda hâlâ binlerce göçmen hayata tutunuyor. Kampta kalan çok sayıda göçmen, hem kıyafetlerini hem de kendilerini yakınlardaki küçük bir derede yıkamak zorunda kalırken, sağlıklarının kötüleşmesinden de endişe ediyor.