İHH'dan 3 ildeki çiftçilere 25 bin fidan desteği
Aktüel

İHH’dan 3 ildeki çiftçilere 25 bin fidan desteği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2025 yılında orman yangınlarının yaşandığı İzmir, Aydın ve Denizli’deki çiftçilere zeytin fidanı desteği veriyor. Uygulanan projenin ilk etabında İzmir’de 3 bin 500 fidan dikimi yapılırken, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde üç ilde yapılacak dağıtımlarla toplam sayının 25 bine çıkarılması hedefleniyor. Projenin devamlı hale getirilerek ağaçlandırma çalışmalarına destek olunması planlanıyor.

2025 yılında Türkiye’nin birçok bölgesinde orman yangınları yaşandı. Yangınlar sebebiyle birçok tarım arazisi de zarar gördü. Orman yangını yaşanan iller arasında İzmir, Aydın ve Denizli de bulunuyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, orman yangınlarında etkilenen çiftçilere destek olmak amacıyla anlamlı bir proje başlattı. Projeyle, çiftçilere zeytin fidanı dağıtımı yapılarak destek olunması amaçlanıyor.

Projenin devam etmesi hedefleniyor

Projenin ilk etabında İzmir’de 3 bin 500 zeytin fidanı çiftçilerin arazileriyle buluştu. İHH’nın Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği’yle birlikte sürdürdüğü proje çerçevesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde de 21 bin 500 fidanın üç ildeki çiftçilere dağıtılması hedefleniyor.

Projenin 25 bin fidanlık ilk etabı tamamlandıktan sonra da devam etmesi planlanıyor.

Destek olmak için

İHH’nın fidan projelerine destek olmak isteyen bağışçılar, FIDAN yazıp 3072’ye SMS göndererek 30 TL, 4072’ye SMS göndererek ise 180 TL destek olabiliyor. Ayrıca, vakfın internet sitesi üzerinden de detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.

