Bakın nelere yarıyor! Çöp deyip geçmeyin

AYNI ZAMANDA DOĞAYI KORUYORUZ: Çöplerin işlenmesi ile aylık 9 milyon kilovatsaat elektrik üretimi sağlayan tesis, bu enerjiyi 6,5 kilometrelik nakil hattı ile sistem şebekesine aktarıyor. Elde edilen bu enerji ile aylık 40 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanırken, elektrik üretiminin yanında sistemden elde ettiği ısı ile tesise yakın alanda kurulan çilek ve domates seralarının da ısınması gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Gazişehir Enerji A.Ş Tesis Müdürü Şerif Yakut, kent genelinden kabul edilen çöplerin ayrıştırılıp işlenmesiyle çöpleri hem yeniden ekonomiye kazandırdıklarını hem de temiz bir doğa oluşturduklarını söyledi. Çöpten elde edilen enerjinin birçok alanda kullanıldığını dile getiren Yakut, “Burası döngüsel ekonomiyi ve atıkların geri kazanımı ile ilgili Gaziantep’le ilgili çok önemli tesis. Gaziantep genelinde evsel atıklardan oluşan atıkların toplandığı bir alan. Burada biz bu atıkları günlük kabul ederek atıkların ekonomiye geri kazandırılması, organik atıkların enerjiye çevrilmesi, atık ısının değerlendirilmesi ve atık miktarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Çöp diye attığımız şeylerin aslında ekonomi için ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Tesisimize günlük yaklaşık 2 bin ton atık gelmektedir. Mekanik biyolojik arıtma tesisinde bu işlemleri yapıyoruz” dedi.