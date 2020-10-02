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Aktüel İHH, Suriye’de 112 milyon ekmek dağıttı
Aktüel

İHH, Suriye’de 112 milyon ekmek dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’deki ihtiyaç sahibi ailelere 9 ayda 112 milyon ekmek ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:39:00 -
İHH, Suriye’de 112 milyon ekmek dağıttı

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, vakfın Reyhanlı, Kilis ve Suriye’de kurduğu fırınlarda bağışçıların destekleriyle ürettikleri ekmeklerin yoksul ailelerin derdine derman olduğunu söyledi. Tosun, “Savaşın mağdur ettiği insanlar en temel besin kaynaklarından ekmeğe ulaşamıyor. Günlük üretilen 500 bin Suriye ekmeğini, haftanın 6 günü kamplara ve merkezi yerleşimlerdeki ailelere dağıtıyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında 112 milyon ekmek üreterek Suriye’nin çeşitli bölgelerinde dağıttık” dedi.

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