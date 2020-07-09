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İHH Musul'daki 3 okulu onararak eğitime hazırlıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:51:33 -
İHH Musul'daki 3 okulu onararak eğitime hazırlıyor

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, çatışmalardan dolayı kullanılamaz hale gelen Irak'ın Musul kentindeki 3 okulu onarımdan geçirerek yeniden öğrencilerin hizmetine sunacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, insani yardım çalışmalarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki eğitim faaliyetlerine de destek veriliyor.

Bu kapsamda İHH, Irak'ta 3 okulu yeniden hizmete hazır hale getiriyor. Musul'da yaşanan çatışmalar nedeniyle kullanılamaz olan Visam, Baduş ve Tel Şihab okulları, hayırseverlerin destekleriyle onarımdan geçiriliyor.

Okulların boyası, elektrik tesisatları, masa ve pencereleri onarılıyor. Kapı ve tavan onarımlarının da yapılacağı okullar, koronavirüs sonrasında kullanılabilmek üzere yeni döneme hazır hale getirilecek.

Çalışmalar kapsamında Visam Okulu'nun onarımları hayırseverlerin destekleriyle tamamlandı.

Musul'daki okulların tamamlanmasına destek olmak isteyen hayırseverler bağışta bulunabiliyor.

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