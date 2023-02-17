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Aktüel İHH Kahramanmaraş’ta konteyner mahallesi kuracak
Aktüel

İHH Kahramanmaraş’ta konteyner mahallesi kuracak

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan depremin ilk saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı yeni bir çalışma için harekete geçti. İHH, AFAD koordinesinde ve MÜSİAD ile işbirliği içerisinde, barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Kahramanmaraş’ta konteyner mahallesi kuracak. Konteyner evlerin, eşyalı ve oturuma hazır bir şekilde vatandaşlara teslim edilmesi planlandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 21:05:00 -
İHH Kahramanmaraş’ta konteyner mahallesi kuracak

İHH İnsani Yardım Vakfı, AFAD başta olmak üzere birçok STK ile koordineli şekilde depremin ilk saatlerinden itibaren yardım çalışmalarında bulunuyor. İHH, arama kurtarma çalışmaları ile sağ ve vefat etmiş olarak binlerce kişiyi enkazdan çıkarırken, yüzbinlerce kişiye de insani yardım ulaştırdı. 

İHH, depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları kapsamında AFAD koordinasyonunda ve MÜSİAD ile işbirliği içerisinde yeni bir adım daha attı. Yeni binalar inşa edilene kadar barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla vakıf tarafından Kahramanmaraş’ta konteyner mahallesi kurulacak. 21 metrekare büyüklüğünde ve 2 odadan oluşacak konteyner evlerde eşyalar, mutfak, banyo ve tuvalet de yer alacak. İHH tarafından konteyner mahallesinde; mescid, sağlık ocağı, idari binalar, kreş, çocuk oyun alanı ve market de inşa edilecek. Altyapı ve çevre düzenlemesi de vakıf tarafından yapılacak.

Konteyner evde neler olacak?

Konteyner evlerin vatandaşlara eşyalı ve oturuma hazır olarak teslim edilmesi planlandı. Konteyner evlerin içerisinde şu eşyalar yer alacak:

-Mobilya seti (yatak, dolap, çekyat)

-Televizyon

-Mini buzdolabı

-Elektrikli termosifon

-Elektrikli oda ısıtıcı

-Yatak, yorgan, yastık, nevresim

-Halı, kilim

-Elektrikli süpürge, ütü, kettle

-Yemek takımı, bardak, kaşık, çatal v.b.

-Tencere, tava, çaydanlık, tabak

-Temizlik malzemeleri, kişisel hijyen seti

-Perde, tül

-Masa, sandalye, kırtasiye malzemesi

Devlet tarafından depremden etkilenen 10 ilde konteynerlerin katma değer vergisi (KDV) yıl sonuna kadar yüzde 1’e indirildi. Yapılan KDV indirimi sonrasıİHH tarafından bir konteyner evin maliyeti eşyaları, altyapısı ve sosyal alanların kurulum masraflarıyla birlikte 100 bin TL olarak açıklandı.

Destek olmak için

İHH’nın MÜSİAD ile işbirliği içerisinde başlattığı yardım çalışmasına destek olmak isteyen bağışçılar YUVA yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “YUVA” yazarak çalışmaya destek olabiliyor.

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