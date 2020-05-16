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İHH, İdlib'de ihtiyaç sahibi 200 bin sivile iftar ulaştırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:03:51 -
İHH, İdlib'de ihtiyaç sahibi 200 bin sivile iftar ulaştırdı

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilindeki ihtiyaç sahibi ve savaş mağduru sivillere ramazan ayının başından bu yana 200 bin kişilik iftar dağıttı.

Ramazan çalışmalarını "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla başlatan İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde ramazan ayının başından bu yana ihtiyaç sahibi 200 bin sivile iftar ulaştırdı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye içerisinde savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ramazan yardımlarının sürdüğünü söyledi.

Tosun, "Yakın tarihte büyük bir göç krizine şahit olduğumuz İdlib'de insani ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bölgede ramazan yardım faaliyetlerimiz kapsamında gıda kolisi, hijyen paketi, ekmek ve sıcak iftar yemeği dağıtımlarımız kesintisiz devam ediyor." dedi.

İhtiyaç nedeniyle İdlib'deki aşevlerinin kapasitelerini artırdıklarını belirten Tosun, "Bu aşevlerimizden şu anda günlük 20 bin sivil istifade ediyor. Ramazan ayının başından bu yana ise sadece İdlib'de 200 bin kişilik iftar yemeği dağıttık." ifadelerini kullandı.

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde gıda, sağlık, eğitim ve barınma alanlarında insani yardım çalışması yürütüyor.

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