0553 313 94 23

İhbarı alan zabıta yaralı köpek için harekete geçti

Balıkesir'de zabıta ekipleri, yol kenarında yaralı bir köpek olduğu ihbarı alınca harekete geçti. Önce ihbar edilen köpeği bulan ekipler, ardından masum canlıyı barınma merkezine götürdü.

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:03
İhbarı alan zabıta yaralı köpek için harekete geçti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaralı halde bulunan köpeğe zabıta sahip çıktı.

İhbar alıp köpeği buldular

Düzler bölgesinde yol kenarında yaralı bir köpek görüldüğü ihbarı alan Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek, yaralı köpeği bulunduğu yerden aldı.

Barınma merkezine götürüldü

Zabıta ekipleri tarafından alınan yaralı köpek, Hayvan Barınma Merkezi’ne teslim edildi.

Sıcak ve hijyenik ortamda

Veteriner ekipler tarafından tedavisine başlanan köpek sıcak ve hijyenik ortamda müşahede altında tutuluyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:03
  1. Balıkesir
  2. yaralı köpek
  3. Zabıta

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz söyleşiye katıldı
    1. Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz..
    2. Bahçeli son noktayı koydu! "Belediye..
    3. İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı
    4. Domuz gribi Gürcistan'da 10 can aldı
    5. New York borsası yükselişle açıldı
    6. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan..
    7. Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı
    8. Victor Moses Fenerbahçe'ye mi transfer..
    9. Meral Akşener'e kızdı! AK Parti'ye geçti
    10. İran AB ile güvenlik iş birliğini..
    11. Kerkük'teki mayınların temizlenmesi
    12. HDP Batman ilçe belediye başkan..
    13. Sadakataşı’ndan Lübnan ve Türkiye’de..
    14. Kenevir nedir?
    15. Turşu ve peynir kovalarında uyuşturucu..
    16. Beşir Derneği'nden soğuğa karşı sıcak..
    17. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
    18. Boşnaklar Sırp Cumhuriyeti Günü'nün..
    19. Joseph Pulitzer kimdir?
    20. "Hamas ulusal birliğin tesisinde..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar