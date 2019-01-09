İhbarı alan zabıta yaralı köpek için harekete geçti
Balıkesir'de zabıta ekipleri, yol kenarında yaralı bir köpek olduğu ihbarı alınca harekete geçti. Önce ihbar edilen köpeği bulan ekipler, ardından masum canlıyı barınma merkezine götürdü.09 Ocak 2019 Çarşamba 17:03
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaralı halde bulunan köpeğe zabıta sahip çıktı.
İhbar alıp köpeği buldular
Düzler bölgesinde yol kenarında yaralı bir köpek görüldüğü ihbarı alan Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek, yaralı köpeği bulunduğu yerden aldı.
Barınma merkezine götürüldü
Zabıta ekipleri tarafından alınan yaralı köpek, Hayvan Barınma Merkezi’ne teslim edildi.
Sıcak ve hijyenik ortamda
Veteriner ekipler tarafından tedavisine başlanan köpek sıcak ve hijyenik ortamda müşahede altında tutuluyor.
YORUM YAZ