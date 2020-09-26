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Gündem İhanet anlaşmalarına İstanbul’da protesto
Gündem

İhanet anlaşmalarına İstanbul’da protesto

İstanbul’da bir grup, İsrail ile normalleşme politikasını benimseyen bazı Arap devletlerini protesto etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:37:00 -
İhanet anlaşmalarına İstanbul’da protesto

İsrail’in Levent’teki Başkonsolosluğu önünde toplanan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu üyeleri ile Devrimci İşçi Partisi üyeleri, sloganlar atarak ve dövizlerle İsrail’in işgal politikalarını kınayan protesto gösterisi düzenledi. Basın açıklamasını okuyan Kutlu Dane, ifade etti: “BAE, Bahreyn İsrail ile antlaşmalar imzaladılar. Sırada Umman ve Suudi Arabistan var. ‘Normalleşme’ adı verilen bu rezillik, Filistinlilerin geri dönüş haklarına açık bir saldırıdır. Ama arkamızdaki binanın Siyonist sakinleri, işin bu kadar kolay olacağını sanmasınlar. Filistin halkı boyun eğmemeye, biz de bu halkın yanında olmaya devam edeceğiz.”

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