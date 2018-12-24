İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi

Yeniakit.com.tr geçtiğimiz günlerde Necmettin Erbakan Hoca'nın 2009 yılında bugün milli İHA ve SİHA'ları üreten Baykar'a yaptığı gizli ziyareti ortaya çıkararak fotoğraflarını yayınlamıştı. Türkiye'nin dünyada sayılı ülkeler arasında yer almasını sağlayan projelerin üretildiği Baykar'a yapılan ziyaretin hikayesi de ortaya çıktı. Mustafa Güldağı, o hikayeyi paylaştı.





Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı

O ziyaretin hikayesi

İşte eski Başbakan Erbakan Hoca'nın 2009 yılında Baykar'a yaptığı ve sır olarak saklanan ziyaretin hikayesi;

Türkiye'nin dört bir yandan kuşatıldığı bir zamanda çok gizli ve sır olan resimler paylaşıldı.

Erbakan Hoca, 2009'da Erdoğan'la dünür olan "Bayraktar ailesinin" sahibi olduğu Baykar Makina'ya gizli bir ziyaret gerçekleştirir.

Bildiğiniz gibi Bayraktar ailesi Türkiye'de İHA'ları üreten aile.

Ve Türkiye'deki en milli ailelerden.



Soru şu: Erbakan Hoca Özdemir Bayraktar'ın başında bulunduğu İnsansız Hava Araçlarının üretim tesislerine neden gitmişti ya da götürülmüştü?

Ve bu neden sır olarak saklandı ve gizlendi?

Pür Dikkat.

Necmettin Erbakan, üstün teknoloji ile askeri-sivil alanda dev projeler hazırladı. Az kişi bilir.

Kimini kendisi hayata geçirmeye çalıştı.

Fakat engellendi.

Erbakan Hoca tüm teknoloji ve savunma sistemleri projelerini sakladı.

Yeri, zamanı gelince milli kurum ve şirketlere bu projeleri verecekti.

Üretim aşamasında da yardım ve kontrol edecekti.

Bundan kimsenin haberi olmayacaktı.

Projelerini anlattığı insanlardan biri de Özdemir Bayraktar idi. İHA ve SİHA'ları geliştiren aile.

Özdemir Bayraktar'a projelerini anlatırkenki resimleri medyaya verildi.

Ve büyük bir sır ortaya çıktı.

Resimleri yorumda vereceğim.

İHA ve SİHA'ların üretiminde Erbakan Hoca rol aldı.

Detayı anlatacağım.



Peki Özdemir Bayraktar kim?

Şimdi kazmayı derinlere vuracağım.

Pür dikkat okuyalım dostlar. Derin bir nefes alın.

Bayraktar ailesinin Türkiye’nin ilk insansız hava araçlarına (İHA), milli kulak, yani dinleme sistemini ekleyen bir şirket olduğu biliniyor.

Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar daha üstün İHA ve savunma teknolojisi geliştirmeye devam ediyor.

PKK'nın ölüm listesinde yer alıyor.

Çünkü ürettiği İHA'lar PKK'yı mahfetti.

PKK militanlarına kıpırdanacak güç bırakmadı.

Selçuk Bayraktar aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı.

Erdoğan'ın kızı Sümeyye ile evlendi.

İşte herşey burada düğümleniyor.



Zamanı gelince bu evliliğin gerçekleşmesi için kim referans oldu dersiniz? El cevap: Necmettin Erbakan.

Şimdiye kadar aklınızın karışmadığı hata.

Selçuk Bayraktar aşırı derecede bir Erbakan hayranı.

2014'te geliştirilip uçurulan İnsansız Hava Aracının kuyruk numarasına "TC:ERB:ERBAKAN" yazdıracaktı.

Ve bu İHA aracını sosyal medya hesabında paylaşıp " Ömrünü Türkiye'mizin kalkınma mücadelesine adadı. Mekanın cennet olsun Erbakan Hocam..."

yazacaktı.

Ve Selcuk Bayraktar Erdoğan'ın damadı oldu.

Babası Özdemir Bayraktar da İTÜ Makine Mühendisliği Fakültesi'nde Necmettin Erbakan’ın öğrencisiydi.

Bomba patladı şimdi.

Devam.

Düşünün dostlar.

Erbakan SİHA için projelerini Bayraktar ailesine anlatıyor.

Ve mükemmel teknolojiler geliştiriliyor.

Bu teknolojiler PKK ve efendileri olan ABD ve İsrail için bela oluyor.

Burada her Türkiye vatandaşının bilmesi gereken bir ayrıntı var.

Pür dikkat.

İHA ve SİHA'ları geliştirmeden önce İsrail'den kiralanan HERON'ları kullanıyorduk.

HERON isimli İnsansız Hava Araçlarının kontrolü de İsrail'deydi.

3 tane almıştık. Bir kalkışta arıza yaptı ikisi de görevini iyi yapmıyordu.

PKK'lı teröristleri iyi görüntülemiyor, görüntülediklerini de aynı zamanda PKK'ya da aktarıyordu.

Erbakan Hoca hepsini biliyordu.

Geleceğin en önemli savunma aracı İHA'lar olacaktı.

Hem casusluk yapıyor hem düşman hakkında detaylı bilgi veriyor hem vuruyordu.

Turkiye'nin olduğu bölgede ciddi savaşın çıkacağını bilen Erbakan Hoca Savunma teknolojisi için düğmeye bastı.

Ve müthiş İHA'lar üretildi.

Bu PKK'nın canına okudu.

Kurulacak Kürdistan odaklı Siyonist planı da engelledi.

İsrail ve ABD, İHA ve SİHA'lardan ciddi rahatsız.

Bunları üretmemesi için 7 yıldır Türkiye'de ciddi budama yaptılar.

Darbe, iç savaş, suikast, isyanlar, isgal girişimi...

7 yılda hepsini yaşattılar bize.

Türkiye'nin son yıllarda atağa kalktığı savunma sanayinin temelleri rahmetli Erbakan tarafından atıldı.

Zaten, Erbakan Hoca, üstün teknolojiyi bu ülkede hayata geçirmeden göçtüyse vay halimize!

Erbakan Hoca, 2009'da Erdoğan'la dünür olan Bayraktar ailesinin sahibi olduğu Baykar Makina'ya yaptığı gizli ziyarette şirketin anı defterine, “Şahsiyetli müessese” yazarak imza atar.

El yazısı ile yorumda paylaştım.

Bu konuda anlatacak başka şeyler de var elimde.

Sonraya bırakalım.

Erbakan Hoca'nın gizli projelerini kim bilir hangi milli şirket gizli tesislerde hayata geciriliyordur bilmiyoruz.

Fakat hayata geçiyor.

Bakalım Erbakan Hoca'nın başka hangi gizli tesislerde resmi çıkacak.

Sırrın sırrı.

Siber füze savunma sistemi aklınızın bir kenarında dursun.

Son sözü Erbakan Hoca'ya bırakalım:

"Bizim davamızda kimse kendi için yaşamaz, Herkes kardeşi için yaşar. Menfaati öldürmenin en kolay yolu budur."