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İğrenç olay! Kaynanasıyla ilişki yaşayan sapkın damada, mahkemeden 'tahrik' indirimi

Kaynanasıyla ahlaksız ilişki kuran ve buna karşı çıkan eşinin dayısı ve kardeşine ateş açıp dayıyı öldüren sapık damat, mahkeme tarafından tahrik indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasıyla yırttı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 13:47
İğrenç olay! Kaynanasıyla ilişki yaşayan sapkın damada, mahkemeden 'tahrik' indirimi

Kaynanasıyla yaşadığı yasak aşk ortaya çıkan 37 yaşındaki damat Serdar İ., bıçakla üzerine yürüyen eşinin dayısını öldürmüş, kayınbiraderini ise yaralamıştı. Mahkeme, "Bana pusu kurdular" diyen damada tahrik indirimi uygulayarak, müebbet olan hapis cezasını 15 yıla indirdi.

Show haberde yer alan habere göre; Damat Serdar İ., 41 yaşındaki kayınvalidesi Yeter B. ile sosyal medya üzerinden aşk yaşamaya başladı. Damat ilişkisi ortaya çıkınca evden kaçtı ancak 2 hafta sonra eve geri döndü. Yaşanan yasak aşkın sonunda silahlar patladı. Kayınbiraderi ve eşinin dayısı bıçakla üzerine yürüyünce damat silahını ateşleyerek eşinin dayısını öldürdü, kayınbiraderini yaraladı.

Mahkeme cinayet işleyen damada tahrik indirimi uyguladı

"Kasten adam öldürme ve yaralama" suçundan açılan davada damada önce müebbet hapis cezası verildi, sonra tahrik indirimi uygulandı. Müebbet hapis cezası 15 yıla, yaralanma cezası da 3 yıl 9 aya indirildi.

"İlişki ahlaka aykırı ama hukuka aykırı değil"

Mahkeme olayda yaralanan kayınbiradere de 1500 TL para cezası verdi ama haksız tahrik indirimi uygulamadı. Kararda annesinin eniştesiyle yasak aşk yaşaması indirim gerekçesi sayılmaz denildi ve annenin oğluna karşı sorumluluğunun olmadığını belirtildi. Mahkeme ise annesinin damadıyla kendi rızasıyla ilişki kurduğunun altını çizerek bu ilişki ahlaka aykırı ama hukuka aykırı değil deyip ilişkinin tahrik sebebi sayılmayacağına karar verdi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 13:47
  1. Sapkın damat
  2. kaynanasıyla ilişki yaşıyor
  3. cinayet davası
  4. tahrik indirimi
  5. hapis cezası

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