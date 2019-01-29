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İGİAD’da Karahan’la devam kararı

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği´nin yönetim kurulu başkanlığına Ayhan Karahan yeniden seçildi.

29 Ocak 2019 Salı 11:58
İGİAD’da Karahan’la devam kararı

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği´nin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul’da yapıldı. Toplantıda derneğin yönetim kurulu başkanlığına Ayhan Karahan yeniden seçildi. İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Karahan, göreve geldiği günden bu yana geçen süre içerisinde iş ahlakı ve girişimcilik alanlarında ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların kamuoyunda takdir ile karşılandığını söyledi. Program, İGİAD’da 10. yılını dolduran üyelere, komisyonlarda üstün performans sergileyen üyelere ve bir önceki dönem İGİAD Yönetim Kurulu görevini devreden üyelere plaket takdim törenleri ile devam etti. Divan heyeti başkanlığına, önergenin oylanması neticesinde Reşat Petek, üyeliklerine ise Hasan Faik Tunalı ve Yılmaz Yaman seçildi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:58
  1. İstanbul
  2. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği
  3. Ayhan Karahan
  4. İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Karahan
  5. İGİAD Yönetim Kurulu
  6. Reşat Petek
  7. Hasan Faik Tunalı
  8. Yılmaz Yaman

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