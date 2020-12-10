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Aktüel Iğdırlı kadınların kurduğu kooperatif ekonomiye katkı sunacak
Aktüel

Iğdırlı kadınların kurduğu kooperatif ekonomiye katkı sunacak

Doğa Ana Kadın Kooperatifi Başkanı Gülay Aras: - "Kooperatifimizde çiftçiden veteriner teknikerine, kuaförden sigortacıya, gazeteciden işçiye ve esnafa kadar çeşitli mesleklerden kadınlarımız yer alıyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:49:03 -
Iğdırlı kadınların kurduğu kooperatif ekonomiye katkı sunacak

IĞDIR (AA)- Iğdır'da, çeşitli meslek gruplarından bir araya gelen kadınlar, Iğdır Üniversitesi desteğiyle "Doğa Ana Kadın Kooperatifi"ni kurdu.

Kooperatifle kentin yöresel değerlerinin, kadınlar eliyle ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması ve il genelinde istihdam oluşturularak ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, üniversitede düzenlediği toplantıda, kadınların hazırladığı kooperatif projesine destek vereceklerini söyledi.

Kadınlara her türlü teknik ve destek ile eğitim konusunda yardımcı olacaklarını aktaran Alma, "Üniversitemizce kurulan atölyelerimizde çanta imalatı, halı imalatı gibi üretimler yapılmaktadır. Bu manada kadınlarımıza imkanlar sunacağız." dedi.

Kooperatif Başkanı Gülay Aras ise kooperatifle kentin kalkınmasına katkıda bulunacaklarını belirterek, "8 kadın el ele vererek kurduğumuz Doğa Ana Kadın Kooperatifi'nin, ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Kooperatifimizde çiftçiden veteriner teknikerine, kuaförden sigortacıya, gazeteciden işçiye ve esnafa kadar çeşitli mesleklerden kadınlarımız yer alıyor." diye konuştu.

Proje sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Muca Yiğit de Iğdır Üniversitesinin sadece bilim camiasına hizmet eden bir üniversite olmadığını, kooperatife her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

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