Iğdır'da teröristlerden roketli saldırı! Yaralı var
Iğdır'da teröristlerce Türkiye-İran sınırında, karakola gerçekleştirilen roketli saldırıda bir asker yaralandı.01 Ocak 2019 Salı 14:58
Alınan bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakoluna PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir asker hafif yaralandı. Yaralı asker Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin karşılık vermesi üzerine bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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