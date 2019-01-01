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Iğdır'da teröristlerden roketli saldırı! Yaralı var

Iğdır'da teröristlerce Türkiye-İran sınırında, karakola gerçekleştirilen roketli saldırıda bir asker yaralandı.

01 Ocak 2019 Salı 14:58
Iğdır'da teröristlerden roketli saldırı! Yaralı var

Alınan bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakoluna PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir asker hafif yaralandı. Yaralı asker Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askerlerin karşılık vermesi üzerine bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:58
  1. Iğdır
  2. Iğdır Devlet Hastanesi
  3. teröristler saldırdı
  4. roketli saldırı
  5. yaralı asker

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