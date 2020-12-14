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Aktüel Iğdır iki gündür haber alınamayan kişi için ekipler seferber oldu
Aktüel

Iğdır iki gündür haber alınamayan kişi için ekipler seferber oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:20:11 -
Iğdır iki gündür haber alınamayan kişi için ekipler seferber oldu

IĞDIR (AA) - Iğdır'da iki gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Yaycı köyü yakınlarında bir araç bulan jandarma, yapılan sorgulamada aracın Taşlıca köyünde yaşayan İbrahim Cantemur'a (50) ait olduğunu tespit etti.

Cantemur'un evine gidip ailesinden bilgi alan jandarma, Cantemur'un 12 Aralık Cumartesi gününden beri kayıp olduğu bilgisini aldı.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personeli ile AFAD gönüllülerinden oluşan ekip, Cantemur'un bulunması için arama çalışması başlattı.

Cantemur'un telefonunun en son sinyal aldığı baz istasyonu çevresinde yoğunlaştırılan arama çalışmasına, dedektör köpekler de katılıyor.

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