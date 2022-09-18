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Kadın - Aile İğde meyvesini denediniz mi? Şifalarına çok şaşıracaksınız...
Kadın - Aile

İğde meyvesini denediniz mi? Şifalarına çok şaşıracaksınız...

Vücudunuzun daha sağlıklı ve zinde olması için dikkat etmeniz gerkenlerin en başında beslenme yer alıyor. özellikle diş etlerinizle ilgili problemleriniz varsa iğde meyvesi size şifa olacak. İşte iğde meyvesinin, insan sağlığı üzerindeki etkileri...

Yeniakit Publisher
2022-09-18 19:45:00 -
İğde meyvesini denediniz mi? Şifalarına çok şaşıracaksınız...

Vücudunuzun daha sağlıklı ve zinde olması için dikkat etmeniz gerkenlerin en başında beslenme yer alıyor. özellikle diş etlerinizle ilgili problemleriniz varsa iğde meyvesi size şifa olacak. İşte iğde meyvesinin, insan sağlığı üzerindeki etkileri...

İğde meyvesi bütün yaz mevsimi boyunca bol güneş alan bölgelerde büyüyüp olgunlaşıyor. Sonbahar aylarında yemeye hazır hale gelen iğde meyvesi sevilerek tüketiliyor. Görüntüsü yeşil zeytine benzeyen iğdeyi hala tatmayan ve tadını bilmeyen birçok kişi bulunuyor. Oysa ki iğde hem lezzeti hem de faydalarıyla oldukça dikkat çeken ve değeri bilinmesi gereken meyveler arasında yer alıyor. Çiçeklerinin kokusuyla bilinen iğde kalp-damar hastalıklarını ve ölüme neden olan damar sertliğini durdurarak çeşitli hastalıklar üzerinde etkili sonuçlar veriyor. İşte iğde meyvesinin faydaları...

Bağışıklı sistemini güçlendirir

İçerisinde yüksek oranda C vitamini içeren iğde, özellikle kış aylarında sık görülen soğuk algınlığı enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur. C vitamini suda eriyen bir vitamindir ve vücut tarafından depolanamaz. Düzenli olarak iğde tüketerek vücudunuzun ihtiyaç duyduğu C vitamini değerine ulaşabilirsiniz. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynayan C vitamini, olası enfeksiyonlara karşı vücut direncinin artmasını sağlayarak çeşitli hastalıklara yakalanma tehlikesini azaltır ve hastalıkların tedavi sürecine destek olarak kısaltır. Aynı zamanda ağız ve diş sağlığının korunmasına da yardımcı olarak diş ve diş eti rahatsızlıklarının tedavisine katkıda bulunur.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir

İğde meyvesindeki bazı fenol bileşenler, midenin besinleri hazmetme yeteneğini artırır. Midenin iç dokusunu güçlendirerek gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarının tedavisine destek olur. Ayrıca mide bulantısı ve kusmaya iyi gelebilir.

Cilt sorunlarını giderir

İğdeye kendine has aromasını veren fenolik bileşenlerdir. Bu bileşenler antioksidandır ve metabolizmaya zarar veren serbest radikallerin vücuttan atılmasına destek olur. Serbest radikaller hücre zarlarına zarar verir ve hücrenin yapısını bozar. Özellikle cilt hücrelerine verdiği zararlardan dolayı ciltte kırışıklık, lekelenme ve sivilce gibi problemler ortaya çıkabilir. Düzenli iğde tüketimi ile serbest radikallerin etkisini azaltabilir, cilt hücrelerinin kendini yenilemesini ve ışıl ışıl bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz.

 

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