0553 313 94 23

İğde hangi hastalıklara iyi gelir? İşte iğdenin sağlığımıza faydaları...

İğde pek bilinmesede iğdenin faydaları hastalıklarda bitkisel iyileşme gösteren özelliğini yeni yeni farkına varıyoruz. iğde ağacı meyvesinin türkiyede hemen hemen her bölgesinde yetişebilen bir ağaç türüdür. İğdenin sağlığa olan faydası günümüzde daha çok ilgiyle araştırılmaya başlandı. Peki, İğde hangi hastalıklara iyi gelir? İşte iğdenin sağlığımıza faydaları...

08 Ekim 2019 Salı 20:18
İğde hangi hastalıklara iyi gelir? İşte iğdenin sağlığımıza faydaları...

İğde pek bilinmesede iğdenin faydaları hastalıklarda bitkisel iyileşme gösteren özelliğini yeni yeni farkına varıyoruz. iğde ağacı meyvesinin türkiyede hemen hemen her bölgesinde yetişebilen bir ağaç türüdür. İğdenin sağlığa olan faydası günümüzde daha çok ilgiyle araştırılmaya başlandı. Peki, İğde hangi hastalıklara iyi gelir? İşte iğdenin sağlığımıza faydaları...

İğdenin faydaları nelerdir?

Böbreklere olan faydası: Görüntü olarak zeytine benzeyen iğde meyvesi özellikle böbrek hastalarına tavsiye edilmektedir. Vücudun ağır yükünü çeken böreklerimiz vücuda giren zararlı maddelerin ayırıp vücuttan atılması sağlar.

Vücudumuzun arıtma tesisi olan böbreklerimizde besinler süzülürken kişi eğer yeteri kadar su ve sıvı tüketmiyorsa bazı kalıntılar birikir. Bu kalıntılar zamanla böbrek taşı oluşturabilir. Böbrek taşı kişiye çok rahatsızlık ve acı veren bir şeydir. Vücudun böbrek taşından kurtulması da uzun, acılı ve zor bir süreçtir. Böbrek rahatsızlığı yaşayan kişilere özellikle iğde meyvesi tavsiye edilmektedir. Böbrekler için iğde meyvesinin etli kısmını tüketebilirsiniz. Böbrek taşı rahatsızlığı içinse çekirdekleriyle birlikte çiçeklerinin kaynatılıp suyunun içilmesi tavsiye edilmektedir.

İshali geçirir: Sindirim sisteminin bir parçası olan böbreklere faydalı olan iğde ishale de iyi gelir. İnsanı zor sıkıntıya sokan, günlük işlerini yapmasına engel olabilecek ishal çok rahatsız edici olabilir. Ayrıca ishal ile kaybedilen mineral ve sıvının geri alınamaması başka rahatsızlıklara yol açabilir.

Bu durumda iğde suyu kaybedilen sıvının, minerallerin ve elektroitlerin geri alınması açısından faydalıdır. İğde suyu hazırlamak için bir avuç kadar iğneyi rengi sarılaşıncaya kadar kaynatın. İğdeyi yiyip suyunu içmeniz ishalinize iyi gelecektir. İshale iyi gelen diğer şeyler için aşağıdaki yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Ağız sağlığı için iğde: Sindirim sistemine olan faydalarına değindiğimiz iğdenin sıra sindirim sisteminin başlangıç noktasına yani ağzın sağlığına olan faydalarına geldi. Yiyeceklerin öğütülmesi ağızda bazı kalıntıların kalmasına yol açar. Tabii bu kalıntılar diş çürüklerine, ağız yaralarına vb yol açabilir. Bu yüzden diş doktorları diş fırçalamanın önemine değinirler. Ağzı temizliği ve sağlığı için diş fırçalamaya ek olarak iğdeden de faydalanabilirsiniz. İğde yağı ile gargara yaparak ağzınız için daha detaylı bir temizlik sağlayabilirsiniz.

Öksürüğe iyi gelir: Özellikle sıklaştığında çok rahatsız edici olabilen öksürüğün soğuk algınlığından, boğazınızın tahriş olmasına kadar pek çok farklı nedeni olabilir. Bu nedenle özellikle kış aylarında öksürüğe iyi gelen şeyler sık sık aratılmaktadır ki bunlardan biri de iğdedir.

İğde yiyerek öksürüğün ve verdiği rahatsızlığın azalmasını sağlayabilirsiniz. Hastalığınızdan dolayı katı yemekte zorlanıyorsanız, iğdeyi özellikle de çiçeği ile kaynatıp tüketirseniz öksürüğünüze iyi gelir.

Nezle ve bronşite karşı: İğdenin çekirdeğinden yapılan nezle ve bronşite iyi gelmektedir. İğde vitamin içeriği ile de kışın sık sık yakalandığımız soğuk algınlığını, üşütme vb.ye de iyi gelir.

Hazımsızlığa iyi gelir: Yemeklerden sonra hazım problemleri yaşıyorsanız iğde midenizi rahatlamanıza yardımcı olur. Mideniz şiştiğinde taze iğde çiğneyerek midenizi rahatlatabilirsiniz.

Egzamanın harici tedavisi: İğde meyvesi kadar yaprakları ve çiçeklerinin de faydaları bulunuyor. İğde yaprakları ve çiçeği kaynatılıp egzamanın harici tedavisinde kullanılıyor. Ayrıca iyi bir antiseptik olan iğde suyu öksürük veya boğaz ağrılarına da iyi geliyor.

Kışın ilacı: C vitamini deposu olarak tanımlanan iğdenin meyvesi ve yapraklarının kaynatılıp çay olarak içilmesi vücudun direncinin artmasına yardımcı olur ki bu özellikle kış aylarında sık sık rahatsızlık yaşayanlara tavsiye edilir.

İğde hangi hastalıklara iyi gelir?

Zengin vitamin (C, K, B1 ve B2) deposudur,
Bağırsaklara ve ishale iyi gelir
Böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir,
Sivilce ve siyah noktaların giderilmesine yardımcı olur,
Zihne iyi gelir,
Sindirimi kolaylaştırır,
Egzemaya iyi gelir,
Öksürüğe iyi gelir.

İğde nasıl tüketilir?

İğde ağacı meyvesinin yenilebileceği gibi çiçekleri suda haşlanarak çayı yapılabilir. Hoş kokusu ile bahçeleri süsleyen iğde çiçeği koklandığında zihni açar. iğde çiçeği ve iğde yaprağı kaynatılarak suyu içilir. iğde meyvesi taze olarak yada kompostosu yapılarak tüketilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 20:18
  1. İğde nasıl tüketilir?
  2. İğde hangi hastalıklara iyi gelir?
  3. iğdenin faydaları
  4. iğde meyvesi
  5. iğde ağacı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li senatörden küstah açıklama! Türkiye Suriye'ye girerse...
    1. ABD'li senatörden küstah açıklama!..
    2. Türkiye Suriye'ye ne zaman girecek?..
    3. Teröristbaşı Salih Müslim'den..
    4. Instagram karanlık mod nedir?..
    5. AB'den kripto paralara düzenleme..
    6. AK Partili küskünlerin anket sonucu..
    7. Fikret Orman'dan flaş karar
    8. Kan vermenin sağlığa faydaları neler?
    9. 'Ben istifa etmedim'
    10. Yaşlılık aylığı nedir? Yaşlılık aylığı..
    11. Yıldız Tilbe'den ABD'ye sert sözler:..
    12. İğde hangi hastalıklara iyi gelir?..
    13. Instagram dondurma işlemi nasıl..
    14. Alpay Özalan'dan Bay Kemal'e..
    15. Serdar Adalı kimdir kaç yaşında?..
    16. Üzerine yıldırım düşen adamın kalbi..
    17. İlk ara tatil ne zaman? İlk ara tatil..
    18. Ahmet Nur Çebi kimdir kaç yaşında?..
    19. İsmail Hakkı Pekin: ABD, Türkiye'ye..
    20. Oktay Vural'dan flaş çıkış: Oğlum bak..
    21. MEB'ten mason karargahı Rotary..
    22. İki ve daha fazla cenaze bir kabre..
    23. Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti!
    24. Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken..
    25. İOKBS burs kartı ne zaman verilecek?..
    26. Fırıldak Kemal yine şaşırtmadı! Barış..
    27. Trump'ın tehdit ettiği gün Almanya'dan..
    28. Demokrat Parti'den operasyon..
    29. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
    30. MSB'den operasyona ilişkin açıklama
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Ve Mehmetçik operasyona başladı! Türk askeri sınırı geçti
    Ve Mehmetçik operasyona başladı! Türk askeri sınırı geçti
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!