İğde pek bilinmesede iğdenin faydaları hastalıklarda bitkisel iyileşme gösteren özelliğini yeni yeni farkına varıyoruz. iğde ağacı meyvesinin türkiyede hemen hemen her bölgesinde yetişebilen bir ağaç türüdür. İğdenin sağlığa olan faydası günümüzde daha çok ilgiyle araştırılmaya başlandı. Peki, İğde hangi hastalıklara iyi gelir? İşte iğdenin sağlığımıza faydaları...

İğdenin faydaları nelerdir?

Böbreklere olan faydası: Görüntü olarak zeytine benzeyen iğde meyvesi özellikle böbrek hastalarına tavsiye edilmektedir. Vücudun ağır yükünü çeken böreklerimiz vücuda giren zararlı maddelerin ayırıp vücuttan atılması sağlar.

Vücudumuzun arıtma tesisi olan böbreklerimizde besinler süzülürken kişi eğer yeteri kadar su ve sıvı tüketmiyorsa bazı kalıntılar birikir. Bu kalıntılar zamanla böbrek taşı oluşturabilir. Böbrek taşı kişiye çok rahatsızlık ve acı veren bir şeydir. Vücudun böbrek taşından kurtulması da uzun, acılı ve zor bir süreçtir. Böbrek rahatsızlığı yaşayan kişilere özellikle iğde meyvesi tavsiye edilmektedir. Böbrekler için iğde meyvesinin etli kısmını tüketebilirsiniz. Böbrek taşı rahatsızlığı içinse çekirdekleriyle birlikte çiçeklerinin kaynatılıp suyunun içilmesi tavsiye edilmektedir.

İshali geçirir: Sindirim sisteminin bir parçası olan böbreklere faydalı olan iğde ishale de iyi gelir. İnsanı zor sıkıntıya sokan, günlük işlerini yapmasına engel olabilecek ishal çok rahatsız edici olabilir. Ayrıca ishal ile kaybedilen mineral ve sıvının geri alınamaması başka rahatsızlıklara yol açabilir.

Bu durumda iğde suyu kaybedilen sıvının, minerallerin ve elektroitlerin geri alınması açısından faydalıdır. İğde suyu hazırlamak için bir avuç kadar iğneyi rengi sarılaşıncaya kadar kaynatın. İğdeyi yiyip suyunu içmeniz ishalinize iyi gelecektir. İshale iyi gelen diğer şeyler için aşağıdaki yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Ağız sağlığı için iğde: Sindirim sistemine olan faydalarına değindiğimiz iğdenin sıra sindirim sisteminin başlangıç noktasına yani ağzın sağlığına olan faydalarına geldi. Yiyeceklerin öğütülmesi ağızda bazı kalıntıların kalmasına yol açar. Tabii bu kalıntılar diş çürüklerine, ağız yaralarına vb yol açabilir. Bu yüzden diş doktorları diş fırçalamanın önemine değinirler. Ağzı temizliği ve sağlığı için diş fırçalamaya ek olarak iğdeden de faydalanabilirsiniz. İğde yağı ile gargara yaparak ağzınız için daha detaylı bir temizlik sağlayabilirsiniz.

Öksürüğe iyi gelir: Özellikle sıklaştığında çok rahatsız edici olabilen öksürüğün soğuk algınlığından, boğazınızın tahriş olmasına kadar pek çok farklı nedeni olabilir. Bu nedenle özellikle kış aylarında öksürüğe iyi gelen şeyler sık sık aratılmaktadır ki bunlardan biri de iğdedir.

İğde yiyerek öksürüğün ve verdiği rahatsızlığın azalmasını sağlayabilirsiniz. Hastalığınızdan dolayı katı yemekte zorlanıyorsanız, iğdeyi özellikle de çiçeği ile kaynatıp tüketirseniz öksürüğünüze iyi gelir.

Nezle ve bronşite karşı: İğdenin çekirdeğinden yapılan nezle ve bronşite iyi gelmektedir. İğde vitamin içeriği ile de kışın sık sık yakalandığımız soğuk algınlığını, üşütme vb.ye de iyi gelir.

Hazımsızlığa iyi gelir: Yemeklerden sonra hazım problemleri yaşıyorsanız iğde midenizi rahatlamanıza yardımcı olur. Mideniz şiştiğinde taze iğde çiğneyerek midenizi rahatlatabilirsiniz.

Egzamanın harici tedavisi: İğde meyvesi kadar yaprakları ve çiçeklerinin de faydaları bulunuyor. İğde yaprakları ve çiçeği kaynatılıp egzamanın harici tedavisinde kullanılıyor. Ayrıca iyi bir antiseptik olan iğde suyu öksürük veya boğaz ağrılarına da iyi geliyor.

Kışın ilacı: C vitamini deposu olarak tanımlanan iğdenin meyvesi ve yapraklarının kaynatılıp çay olarak içilmesi vücudun direncinin artmasına yardımcı olur ki bu özellikle kış aylarında sık sık rahatsızlık yaşayanlara tavsiye edilir.

İğde hangi hastalıklara iyi gelir?

Zengin vitamin (C, K, B1 ve B2) deposudur,

Bağırsaklara ve ishale iyi gelir

Böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir,

Sivilce ve siyah noktaların giderilmesine yardımcı olur,

Zihne iyi gelir,

Sindirimi kolaylaştırır,

Egzemaya iyi gelir,

Öksürüğe iyi gelir.

İğde nasıl tüketilir?

İğde ağacı meyvesinin yenilebileceği gibi çiçekleri suda haşlanarak çayı yapılabilir. Hoş kokusu ile bahçeleri süsleyen iğde çiçeği koklandığında zihni açar. iğde çiçeği ve iğde yaprağı kaynatılarak suyu içilir. iğde meyvesi taze olarak yada kompostosu yapılarak tüketilir.