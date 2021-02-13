İftar için çorba tarifi | Sebze çorbası nasıl yapılır?
Mide dostu çorba tarifleri | Üç ayların başlamasıyla oruç tutanlar midelerini rahatlatacak, tok tutacak çorba tariflerine göz atıyor. Peki, sebze çorbası nasıl yapılır? Kolay çorba tarifi | Tereyağlı sebze çorbası tarifi
Sebze çorbası tarifi | İftar ve sahurda içebileceğiniz leziz bir çorba tarifi arıyorsanız; sebze çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz.
Sebze çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 adet patates
- 1 adet havuç
- 1 adet soğan
- 1 adet kabak
- 1 adet sivri biber
- 1 yemek kaşığı salça
- Karabiber
- Pul biber
- Tuz
- Sıcak su
Sebze çorbası nasıl yapılır?
Soğanı ve biberi yemekli olarak doğrayın.
Havuç, patates ve kabağı rendeleyin.
Tencereye bir miktar sıvı yağ alın.
Soğanı ve biberi kavurun.
Soğanın rengi dönünce kabak, patates ve havucu ilave edip kavurun.
Ardından baharat ve sıcak su ekleyin.
Suyu kıvama göre ayarlayabilirsiniz.
Sebzeler pişince çorbayı blenderdan geçirin.
Leziz sebze çorbanızı kıtır ekmek ya da taze yeşilliklerle ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.