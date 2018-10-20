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İETT garajında korkutan yangın!

Küçükçekmece'de bulunan İETT garajının idari binasında yangın çıktı. Meydana gelen yangına itfaiye ekiplerince hemen müdahale edildi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 21:58
İETT garajında korkutan yangın!

Küçükçekmece’deki İETT garajının idari binasının çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece İkitelli’de bulunan İETT’ye ait garajın idari binasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören garajda çalışan görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Kocasinan, Sefaköy ve İkitelli itfaiye grup amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri idari binanın çatı katına merdiven aracılığıyla çıkarak yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 21:58
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