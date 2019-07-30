Idrissa Gueye PSG'de - Fransız kulübü PSG, Everton'ın orta saha oyuncusu Gueye'yi transfer etti



ANKARA (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Senegalli futbolcu Idrissa Gueye'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre PSG ile Everton, Gueye'nin transferi konusunda anlaştı. 29 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Senegal Milli Takımı formasını 69 kez giyen Gueye'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak Fransız basını, PSG'nin Everton'a 30 milyon avro civarında bir ödeme yapacağını öne sürdü. Lille altyapısından yetişen Gueye, Everton öncesi Aston Villa'da top koşturdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.