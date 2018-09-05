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İdrarınızda kan varsa, dikkat!

Sigara içenin idrarındaki kan, kanser belirtisi olabilir.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:08
İdrarınızda kan varsa, dikkat!

Sigara içiyorsanız ve idrarınızda kan gördüyseniz, hiç gecikmeden hekime başvurun. Bu durum kötü bir ihtimalle mesane kanserinin habercisi çünkü.. İdrarda görülen kan, prostat enfeksiyonları ya da taş hastalığı gibi iyi huylu hastalıklar olabileceği gibi mesane tümörü, idrar yolları ve böbrek tümörlerinin de işareti olabilir.

İdrarda kan bulgusunun oranı % 20’dir ve bu oran hiç de yabana atılmayacak bir orandır. İdrarda gözle görülebilecek düzeydeki kan sizi harekete geçirmelidir. Çünkü bu alanda erken teşhis hayati önemdedir.

Öncelikle idrar tetkiki ve kültürü yapılarak bir enfeksiyon varlığı araştırılmalıdır. Unutulmaması gereken şu ki, testler küçük mesane tümörlerini belirlemekte yetersiz kalmaktadır. Mesane tümörü yönünden şüphe devam etmesi durumunda sistoskopi yaptırılmalıdır. Gerek duyulursa mesaneden biopsi yani doku örnekleri alınarak patoloji laboratuvarına yollanabilir.

Mesane tümörü, mesanenin iç yüzeyini kaplayan ve mukoza olarak adlandırılan mikroskopik kalınlıktaki ince tabakadan kaynaklanmaktadır. Her tümörde olduğu gibi mesane tümöründe de erken tanı önemlidir ve tedavinin erken başlaması ile hastalığın tam olarak tedavisi mümkün olabilmektedir.

Mesane tümörünün en önemli sebeplerinden birisi sigara kullanımıdır. Sigara kullanan kişilerde sigara kullanmayanlara göre iki ya da üç kat daha yüksek oranda mesane tümörü görülmektedir. Onun için sigara kullanmakta olanlar veya geçmişte uzun bir dönem sigara kullanmış olanlar daha yüksek risk altındadır.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:08
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