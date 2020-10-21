  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İdlib’e hava saldırısında 5 yaralı
Aktüel

İdlib’e hava saldırısında 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:05:03 -
İdlib’e hava saldırısında 5 yaralı
İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilinde Rus savaş uçaklarının sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 5 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma görevlilerinden (Beyaz Baretliler) Hasan el-Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında el-Rami köyünde 2'si çocuk 5 sivilin yaralandığını bildirdi.

El-Ahmet sivil savunma ekiplerinin enkaz çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi de sosyal medya üzerinden saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Hımeymim askeri üssünden kalkan Rus savaş uçaklarının İdlib’in güneyinde yer alan el-Rami köyüne hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar Türk SİHA'larına karşı silah geliştirdi
Dünya

Ruslar Türk SİHA'larına karşı silah geliştirdi

Suriye ve Libya'da Türk SİHA'ları tarafından avlanan Rus hava savunma sistemlerinin son olarak Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan SİHA'..
Masumlar Apartmanı'nda Han'ın hastalığı nedir?
Medya

Masumlar Apartmanı'nda Han'ın hastalığı nedir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterini Birkan Sokullu hayat veriyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı salı günü izleyi..
Gündem

"Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" demişti! Şimdi bakın ne dedi

"Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" diyen Can Ataklı, S-400'lerin Sinop'ta test edilmesi sonrası kıvırarak şimdi de "S-400'ler aktif..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay