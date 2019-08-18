İdlib'e giremeyen Esed rejimi ve Rusya, Türkiye'yi kullanma peşinde!

Rus “Kommersant” gazetesi, Suriye’nin İdlib şehrindeki gelişmelere değindi.

Kommersant gazetesi, Esed rejiminin İdlib’in güneyindeki Han Şeyhun şehrinin eteklerine doğudan ve batıdan ilerlemeye çalıştığını, ancak şehre giremediklerini ifade etti.

"Türkiye ile anlaşırsak İdlib'i alabiliriz"

Ayrıca İdlib’in ancak Rusya ile Türkiye arasında bir anlaşmayla alınabileceğine işaret etti.

Muhalifler geçit vermedi

Gazete, Esed rejimi ile Rusya’nın Muhaliflere yönelik başlattığı askeri operasyonda yüzlerce Rejim milisinin öldüğüne ve birçok askeri aracın Muhalifler tarafından imha edildiğine değindi.

"Özgür bölgeyi savunmaya devam edeceğiz"

Heyet Tahrir’uş Şam’ın genel emiri Ebu Muhammed El-Cevlani, Esed rejimi ve müttefiği Rusya’nın askeri hamlesine karşı,”Tahrir’uş Şam rıza ile tek bir Rus askerinin bile özgür bölgeye girmesine asla onay vermeyecektir. Eğer girmek isterse, -Allah’ın fazlı ile- daha önce yaptığımız gibi, girme girişimini savunma şerefine nail olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Fetih Medya