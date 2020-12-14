İdlib'e 6 tır insani yardım gönderildi
HATAY (AA) - Çeşitli yardım kuruluşlarınca Suriye'nin İdlib bölgesine 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Yayladağı ilçesine geldi.
İçerisinde kuru gıda, un, kıyafetlerin olduğu 6 tır yardım malzemesi, Suriye sınırında insani yardımların geçişi için açılan noktaya gönderildi.
Burada Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, İdlib kırsalındaki çadır kentlerde kalan ailelere dağıtıldı.