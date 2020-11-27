  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İdlib'de üniversite hastanesi açıldı
Aktüel

İdlib'de üniversite hastanesi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:36:05 -
İdlib'de üniversite hastanesi açıldı

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencilerine eğitim vermek üzere üniversite hastanesi açıldı.

Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı karşısındaki Babü'l Hava Sınır Kapısı sivil yönetiminin desteğiyle İbn-i Sina Hastanesi, tadilatı yapılarak İdlib Üniversitesine devredildi.

İdlib Üniversitesi Rektörü Ahmed Ebu Hacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencilerinin eğitimlerini daha sağlıklı şekilde almaları için üniversite hastanesi açtıklarını söyledi.

Üniversite hastanesinin 1600 öğrenciye uygulamalı ders vereceğini ifade eden Hacar, "Hastane, tıp fakültesi öğrencilerine büyük katkı sağlayacak." dedi.

Hacar, tıp ve mühendislik bölümleri için en son teknolojik cihazlarla uygulama merkezleri kurduklarını belirtti.

Suriye'nin farklı illerinden göç ederek İdlib'e sığınan öğrenciler, liseden sonra girdikleri sınavla İdlib Üniversitesine yerleşebiliyor. Üniversitede 15 bine yakın öğrenci eğitim görüyor.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı umutlandıran korona aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık
Korona Virüs

Dünyayı umutlandıran korona aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık

Geçtiğimiz günlerde aşı müjdesi veren şirketler arasında yer alan Astrazeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdikleri aşı ile ilgi..
BAE'den Türkiye itirafı! Çalıştıkları 3 ülkeyi açıkladılar
Dünya

BAE'den Türkiye itirafı! Çalıştıkları 3 ülkeyi açıkladılar

Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'ye karşı faaliyetlerde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enve..
Azerbaycan'dan nota! Dışişleri Bakanlığına çağırdılar
Dünya

Azerbaycan'dan nota! Dışişleri Bakanlığına çağırdılar

Azerbaycan, Fransa'da kabul edilen skandal Karabağ'ın tanınması kararıyla ilgili Fransız Büyükelçi Zakari Qros'u Dışişleri Bakanlığına çağır..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay