İdlib'de üniversite hastanesi açıldı

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencilerine eğitim vermek üzere üniversite hastanesi açıldı.

Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı karşısındaki Babü'l Hava Sınır Kapısı sivil yönetiminin desteğiyle İbn-i Sina Hastanesi, tadilatı yapılarak İdlib Üniversitesine devredildi.

İdlib Üniversitesi Rektörü Ahmed Ebu Hacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencilerinin eğitimlerini daha sağlıklı şekilde almaları için üniversite hastanesi açtıklarını söyledi.

Üniversite hastanesinin 1600 öğrenciye uygulamalı ders vereceğini ifade eden Hacar, "Hastane, tıp fakültesi öğrencilerine büyük katkı sağlayacak." dedi.

Hacar, tıp ve mühendislik bölümleri için en son teknolojik cihazlarla uygulama merkezleri kurduklarını belirtti.

Suriye'nin farklı illerinden göç ederek İdlib'e sığınan öğrenciler, liseden sonra girdikleri sınavla İdlib Üniversitesine yerleşebiliyor. Üniversitede 15 bine yakın öğrenci eğitim görüyor.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.







