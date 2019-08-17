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İdlib'de çocuk katliamı devam ediyor!

Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları devam ediyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:17
İdlib'de çocuk katliamı devam ediyor!

Suriye'de Beşşar Eaed rejimine ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere noktalarına peş peşe saldırı düzenledi.

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Rejim ve destekçilerinin, Marratinnuman ilçesi, Temaniye beldesi, Marrıthırme, Hazarin, Rekaya, Nukeyyer, Şeyh Mustafa ve Deyr Şarki köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor.

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6 SİVİL CAN VERDİ

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, Esed rejiminin hava saldırıları sonucu Deyr Şarki köyünde bir aileden çoğu çocuk 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilinin yaralandığını söyledi.

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Muhaliflere ait uçak gözlemevi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları da İdlib'in Marratinnuman ilçesinin yakınlarına saldırı düzenledi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:17
  1. idlib
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  3. suriye
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  6. sivil

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