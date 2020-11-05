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Aktüel İDDEF'den İzmir'deki depremzedelere destek
Aktüel

İDDEF'den İzmir'deki depremzedelere destek

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:48:45 -
İDDEF'den İzmir'deki depremzedelere destek

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen afetzedelerin konakladığı çadır kentte yemek dağıtımı yaptı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay'la koordineli çalışılarak, depremzedelere yapılabilecek yardımlarla ilgili görüşüldü.

Bu kapsamda depremden büyük hasar alan İzmir'in Bayraklı ilçesinde AFAD'ın kurduğu çadır kentte konaklayan depremzedelere yemek ikramında bulunuldu.

Bölgedeki ekipler ile İzmir'de hizmet veren Ebrar Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen yemek dağıtımı her gün devam edecek.


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