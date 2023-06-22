İDDEF, Sadece Kurban Dönemi Değil Yıl Boyunca Sahada

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2023 yurtdışı kurban organizasyonunu “Paylaş Kurbanını Kardeşinle” sloganıyla 47 ülke 309 bölgede gerçekleştirirken, İDDEF İcra Kurulu Üyesi Muhammed Taşören Hocaefendi, İDDEF’in kurban faaliyetlerini Akit TV’deki Akşama Doğru programında anlattı. Program sunucusu Ziya Kaplan’ın sorularını yanıtlayan Taşören Hocaefendi, kurban çalışmalarının yıl içindeki plan ve programlama ile yapıldığını söyleyerek merak edilen konulara açıklık getirdi.

“Sadece Kurban Bayramında Değil Yıl Boyu Sahadayız”

Türkiye’den ülkelere ekiplerin gideceğini, Kurban organizasyonunun altyapı ve istikrar istediğini belirten Taşören Hocaefendi, “İDDEF olarak 2009 yılından bu güne kadar geçen 14 yıllık süreç içerisinde özellikle Afrika ağırlıklı olmak üzere kurbanlarımızı kesiyoruz. Biz sadece kurban döneminde Afrika’da değiliz. 40 ülkede medreselerimiz var. Medreselerimizin olduğu ülkelerde kurban kesimlerimizi yapıyoruz. Uygun kurban dağıtımını yapmamız için bu çok önemlidir. Yıl boyu medreselerimiz vasıtasıyla sahada olduğumuz için bu kadrolarımızla öncelikle yıl içinde tam bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bulunduğumuz ülkedeki görevli hocalarımızca hangi bölgede, hangi karyerede ihtiyaç var önce bunun tespitini yapıyoruz. Bu analiz yapıldıktan sonra teknik belgeler genel merkezimize geliyor. İDDEF olarak bu yıl 47 ülkede kurban keseceğiz. Allah’ın izniyle 47 ülke 309 bölgede güvenle kesimlerimizi yapacağız. Ülkelere giden ekiplerimiz, bağışçılarımızın isimlerini okuyarak kurbanı kesecek olan kişiye vekalet veriyor. Ülkelerdeki yerel görevlilerimiz Türkçe isimlerin telaffuzunu yapamadığı ve sürecin akamete uğramaması için ülkemizden giden ekiplerce isimler okunuyor” dedi.

“600 Görevli ve 3.000 Kişilik Gönüllü Ordusuyla Organizasyon Gerçekleşiyor”

Kurbanlıkların küpelendiğini, veteriner kontrolünden geçtiğini ve titizlikle hareket edildiğini söyleyen Taşören Hocaefendi, “Her bölgede görev yapmak üzere daha önce de gitmiş tecrübeli arkadaşlarımızı vazifelendiriyoruz. Bu kardeşlerimiz 13-14 yıldır giden ve bölgeyi bilen, kurban kesimiyle alakalı fıkhi alt yapıya sahip arkadaşlarımızdır. 100 tane görevli arkadaşımız ülkelere gidiyor. Kurban Bayramı’na üç gün kala ekiplerimiz sahadaki yerlerini almış oluyorlar. Daha önce almış olduğumuz kurbanları gidip bizzat acaba aldığımız kurbanlar mı, değil midir diye kontrollerini yapıyor. Kurbanlıklarımız işaretleniyor ve küpeleniyor. Belirli yerlerde muhafaza ediliyor çünkü orada bile hastalanabilir, telef olabilir. Bütün bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak ekiplerimiz önceden gidiyor. Herhangi bir sorun var mı yok mu tespit ediyor. Eğer bir sorun varsa onu telafi ediyoruz. Ülkelere giden ekiplerimizin içinde veteriner hekimlerin olduğu gibi, ülkelerdeki veteriner ile de çalışarak kurban seçimlerimizi yapıyoruz. Yerelde de 500 görevlimiz bulunuyor. Yani toplamda 600’ü aşkın görevlimiz ile birlikte yaklaşık 3 bin gönüllü talebe ve hocamızla kurban faaliyetini yürütüyoruz” diye konuştu.

"Pilot Ülkelerimiz Var, Kurbanla İlgili Yeni Bir Projeyi Başlattık"

İDDEF’in kurban alımında yeni bir proje başlattığını anlatan Taşören Hocaefendi, “Tüm bu çalışmalarımızın temelinde bağışçı kardeşlerimizin kurbanlarını güvenli bir şekilde kesmek, bir tanesini bile zayi etmeden, kaçırmadan ibadetimizi yerine getirmek vardır. İDDEF olarak kurban alımını kısa bir zaman kala yani 1 ay kaldı hadi kurban almaya gidelim şeklinde yapmıyoruz. Pilot bölgelerimiz var. Bizim Etiyopya, Tanzanya ve Kenya’da daha önceden almış olduğumuz büyük araziler var. Bu arazilerde henüz 8 aylıkken, 10 aylıkken aldığımız hayvanlar var. Kendilerine göre küçükbaş veya büyükbaş olarak değişiyor. Bu hayvanlar için tuttuğumuz bakıcılarla birlikte muhafaza ediyoruz. Bahsettiğimiz Orta Afrika coğrafyası oldukça yeşildir ve yağmuru çok olan bir bölgedir. Buralarda her yer yeşillik ve ağaçlıktır. Tutmuş olduğumuz çoban kardeşlerimiz hayvanlarımızı buralarda muhafaza ediyor. O arada doğumlarda oluyor. Mesela 500 hayvan almıştık, aradan 1 yıl geçti 1500 hayvan oldu. Kendimize ait, kedimizin ürettiği ve bakımını yaptığı hayvanlarımız da var. Özellikle saydığım pilot ülkelerde almak ve muhafaza etmek gibi bir derdimiz yok. Bazı ülkelerde 6 ay, bazı ülkelerde 4 ay, bazı ülkelerde 3 veya 2 ay kala kurbanlıklarımızı alıyoruz. Küpeleme işlemlerini yaparak muhafaza altına alıyoruz. Kesmeden önce de kontrollerini yapıyoruz” dedi.



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"Kurban Fiyatlarımız Hisse 2200 TL, Küçükbaş 2500 TL Olarak Açıkladık"

İDDEF’in kurban fiyatlarının neden uygun olduğunu açıklayan Taşören Hocaefendi, “Afrika’daki kurbanlıkları Türkiye ile kıyas ettiğimizde düşük. İDDEF olarak bu yıl 2200 TL hisse, 2500 TL olarak ise küçükbaş bedelimizi açıkladık. Ama biraz önce bahsettiğimiz usul ve yöntemle kurban ucuza geliyor. Örneğin 500 hayvan aldık, doğumlarla birlikte 1500 oldu. Dolayısıyla zaten kendiniz ürettiniz, özel bir ot veya saman almadınız ve tamamen doğadan beslenmiş oluyor. Böylece kurban fiyatlarımız Türkiye şartlarına göre oldukça düşük oluyor” ifadelerini kullandı.

“Video ile İnsanlarımızı, Kardeşlerimizi İkna Etmek İstemiyoruz”

Son olarak kurban kesim anında video kaydının olduğunu belirten Taşören Hocaefendi önemli bir meselenin de altını çizdi:

“Bağışçı isimlerinin okunması ve kurban kesim anı video ile kayıt altına alınıyor. Bu konuda teknik bir bilgi de paylaşmak istiyorum. İDDEF olarak normal şartlarda bize güvenilmesi için video sözü vermiyoruz. Çünkü video sözü vermek bir nevi bize güvenin bak videomuzu veriyoruz şeklinde bir ikna yöntemidir. Biz video ile insanlarımızı, kardeşlerimizi ikna etmek istemiyoruz. Videoyu bize güvenilsin diye ön plana koymuyoruz. Ama isim olarak şunu söylüyoruz. İDDEF olarak, kurban kesimi ile ilgili organizasyonda kendine ait prensipleri vardır. Kurban alımı, kurbanın muhafazası, kesim yerleri, kurban etinin dağıtılması, kurbanlıkların uygun fiyata alınması gibi videonun da gönderilmesi de İDDEF’in bir prensibidir.”

İDDEF’e Kurbanınızı Nasıl Bağışlayabilirsiniz?

Geçtiğimiz yıl 84 bin 339 hisse kurbanı 40 ülke 264 bölgede 3 milyon 692 bin ihtiyaç sahibine ulaştıran İDDEF, Kurban Bayramı’nın ikinci günü saat 18:00’a kadar bağışları alıyor. Kurban bağışları"www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online, hesap numaralarına EFT/Fast/Havale yoluyla, İDDEF genel merkezi veya il ve ilçelerdeki temsilcilikler ziyaret edilerek ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak mail order yoluyla yapılabiliyor.