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Aktüel İDDEF, 40 Ülkede ‘İyilik Seninle’ Diyecek
Aktüel

İDDEF, 40 Ülkede ‘İyilik Seninle’ Diyecek

İDDEF, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’da Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki yoksul kimselerin yüzünü ‘İyilik Seninle’ diyerek güldürmeyi ve gönüllere dokunmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 22:38:00 -
İDDEF, 40 Ülkede ‘İyilik Seninle’ Diyecek

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarını Türkiye ile Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 40 ülke 150 bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

2021 yılı Ramazan yardım kampanyasını "İyilik Seninle" temasıyla gerçekleştirecek olan İDDEF, hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımları, Türkiye ile Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki muhtaç kimseler ve medreselerde eğitim gören ilim talebelerine teslim edecek. İDDEF, ayrıca yetim çocuklara ve medrese talebelerine hayırseverlerin hediyesi olan bayramlık kıyafetleri ulaştıracak. İçerisinde temel ihtiyaç gıdalarının bulunduğu kumanya paketleri için yardımda bulunmak isteyenler ise 120 lira bağışta bulunabilecek.

İDDEF’ten Ramazan faaliyetleri hakkında yapılan açıklamada, “İDDEF olarak, bu Ramazan ‘İyilik Seninle’ sloganıyla 40 ülke 150 bölgede gerçekleştirdiğimiz Ramazan 2021 çalışmalarıyla gerçek ihtiyaç sahibi ailelerimize ve ilim tahsil eden talebelerimize ulaşacağız. 4 kıta, 7 iklim 40 ülkede kardeşliğe el uzatıp iyiliğe dokunacak ve Ramazan’ı birlikte paylaşacağız. ‘İyilik seninle beraber her yerde’ anlayışıyla çıktığımız Ramazan yolculuğunda hem yurt içinde hem de yurt dışındaki yoksul kardeşlerimize hayırseverlerin yardımlarını teslim edeceğiz. İç savaş ve zulmün derin yaralar açtığı acil kriz bölgeleri olan Suriye, Yemen, Gazze ve Bangladeş’teki Arakanlı kardeşlerimize başta gıda olmak üzere iftar ve diğer emanetleri ulaştıracağız. Yardımları tüm yıl sürdürdüğümüz Suriye’nin İdlib şehrinde inşa ettiğimiz 600 briket ev ve çadırlarda kalan aileler ile Lübnan Arsal’daki Suriyeli muhacir kardeşlerimize her gün sıcak yemek ve ekmek ile haftalık gıda yardımı yaparak tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.Myanmar’daki zulümden kaçarak CoxBazar’daki mülteci kamplarında hayata tutunmaya çalışan ve geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın felaketinde büyük yara alan Arakanlı kardeşlerimize ise şimdiden gıda paketi, sıcak yemek ve su ikramında bulunuyoruz” denildi.

Ramazan’da kalıcı eserlerin temellerinin atılacağı, su kuyusu açılarak Kur’an-ı Kerim hediye edileceği ifade edilen açıklamada şu cümlelere yer verildi:

“Ramazan ayında, medrese, mescit ve yetimhane gibi 10 kalıcı eserin temelini atmayı, 300 su kuyusu açmayı ve Müslüman kardeşlerimize 100.000 Kur’an-ı Kerim hediye etmeyi hedefliyoruz. Afrika ülkelerinden Çad, Kamerun, Somali, Burkina Faso, Etiyopya, Kenya ve Gine’de ümmet iftar sofraları kurarken, 25 ülkedeki tüm medreselerimizde ücretsiz eğitim gören talebelerimizle her gün iftar sofralarında buluşacağız. Afrika’nın en yoksul ülkelerinden Gine’deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyemiz çevresindeki ve RotemaDispanser’deki engelli kardeşlerimiz ile her gün farklı bir köye mobil iftar aracımızla sıcak yemek ulaştıracağız. Ramazan’ın en kıymetli emanetleri olan zekat, fitre ve fidye bağışlarını kardeşliğin pekişmesi, ümmet bilincinin kuvvetlenmesitemennisiylemazlum coğrafyalardaki gerçek ihtiyaç sahiplerine ve talebelere teslim edeceğiz.”

Bağışlar, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor.

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