  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adıyaman'da korkutan deprem! Terör örgütü SDG kendini feshetti O ülkede salmonella salgını yaşanıyor! Yumurtadan bulaştı, 306 kişi hastalandı CHP'li İBB'deki çete davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor! Mahkeme salonunda şok "10 milyon dolar" ifşası! Çocuklar açlıkla savaşıyor! 1 milyon çocuk hayati risk altında 292 uyduyla internet ağı kurulacak! Rusya’dan Starlink’e rakip geliyor CIA Direktörü'nden Moskova'ya gizemli ziyaret! ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi! Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 86 milyonun emaneti emin ellerde, Türkiye güvendedir! Siyonistlerin hamisi ABD'den alçak tehdit! İran'ı hedef alan "Ekonomik Parya" operasyonunu duyurdular! CHP'li İBB'deki çete davasında şok itiraflar! "Haraç işlerinden yoruldum" deyip bana devretmek istedi!
Yerel İçtikleri zıkkım ölüm getirdi! Alkol alan şahıs arkadaşını katletti
Yerel

İçtikleri zıkkım ölüm getirdi! Alkol alan şahıs arkadaşını katletti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İçtikleri zıkkım ölüm getirdi! Alkol alan şahıs arkadaşını katletti

Alkolün gölgesinde başlayan tartışma bir cana mal oldu. Eskişehir’de birlikte alkol alan iki arkadaşın kavgası cinayetle sonuçlanırken, ev sahibi arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olayda kullanılan bıçak ise çöp konteynerinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı'na bağlı Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta yaşanan dehşet verici olayda Bülent Sap, akşam saatlerinde arkadaşı N.Ö.'nün tek katlı müstakil ikametine konuk oldu. Birlikte alkol aldıkları sırada ikili arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Kısa sürede fiziksel arbedeye dönüşen olayda ev sahibi N.Ö., eline geçirdiği bıçakla Bülent Sap'a saldırdı. Evden yükselen sesleri duyan çevre sakinlerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemelerde, ağır yaralanan Bülent Sap'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Asayiş ekipleri, cinayet şüphelisi N.Ö.'yü gözaltına alarak emniyete götürdü. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, suç aleti bıçağı binanın önündeki çöp konteynerine atılmış halde buldu. Sap'ın cansız bedeni ise cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasın

Ön otopsi raporundan dağılmış aile dramı çıktı! Ölen 3 kardeş de alkollüymüş!
Ön otopsi raporundan dağılmış aile dramı çıktı! Ölen 3 kardeş de alkollüymüş!

Gündem

Ön otopsi raporundan dağılmış aile dramı çıktı! Ölen 3 kardeş de alkollüymüş!

Jandarma ekiplerinden zehir tacirlerine darbe! Düzenlenen operasyonda tonlarca sahte alkol ve uyuşturucu ele geçirildi!
Jandarma ekiplerinden zehir tacirlerine darbe! Düzenlenen operasyonda tonlarca sahte alkol ve uyuşturucu ele geçirildi!

Yerel

Jandarma ekiplerinden zehir tacirlerine darbe! Düzenlenen operasyonda tonlarca sahte alkol ve uyuşturucu ele geçirildi!

Al sana çağdaş yaşam! Önce öldürdüler, sonra başında alkol içtiler
Al sana çağdaş yaşam! Önce öldürdüler, sonra başında alkol içtiler

Gündem

Al sana çağdaş yaşam! Önce öldürdüler, sonra başında alkol içtiler

Önce içti sonra bıçakladı! Alkolün olduğu yerde kavga ve cinayet var
Önce içti sonra bıçakladı! Alkolün olduğu yerde kavga ve cinayet var

Yerel

Önce içti sonra bıçakladı! Alkolün olduğu yerde kavga ve cinayet var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23