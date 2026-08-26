İçtikleri zıkkım ölüm getirdi! Alkol alan şahıs arkadaşını katletti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Alkolün gölgesinde başlayan tartışma bir cana mal oldu. Eskişehir’de birlikte alkol alan iki arkadaşın kavgası cinayetle sonuçlanırken, ev sahibi arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olayda kullanılan bıçak ise çöp konteynerinde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı'na bağlı Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta yaşanan dehşet verici olayda Bülent Sap, akşam saatlerinde arkadaşı N.Ö.'nün tek katlı müstakil ikametine konuk oldu. Birlikte alkol aldıkları sırada ikili arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Kısa sürede fiziksel arbedeye dönüşen olayda ev sahibi N.Ö., eline geçirdiği bıçakla Bülent Sap'a saldırdı. Evden yükselen sesleri duyan çevre sakinlerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemelerde, ağır yaralanan Bülent Sap'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Asayiş ekipleri, cinayet şüphelisi N.Ö.'yü gözaltına alarak emniyete götürdü. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, suç aleti bıçağı binanın önündeki çöp konteynerine atılmış halde buldu. Sap'ın cansız bedeni ise cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasın
Yerel
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