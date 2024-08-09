İçme suyundaki bir madde diyabet riskini artırıyor!

İçtiğimiz suyun içinde hangi kimyasallar var tam olarak bilmiyoruz. Doğal olarak oluşan arsenik olduğu ise araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Yapılan bir araştırmaya göre bu bileşiğin düzenli tüketimi diyabet riskini artıyor.

Doğal olarak oluşan bir bileşik olan arsenik su, hava, toprak ve yiyeceklerde bile bulunabiliyor.

Çoğu insan bu su içerisinde tükettiğinden ise habersiz.

Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları bu bileşiğin insan sağlığı üzerindeki etkisini araştırdı.

Ekip arsenikli suyun düzenli tüketiminin, kimyasal seviyeleri düşük olsa bile diyabet geliştirme riskini artırabildiğini ortaya koydu.

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ARSENİK HASTALIKLARA YOL AÇIYOR

Üstelik tek risk bu değil.

Arsenik aynı zamanda hematolojik, nörolojik ve gastrointestinal bozukluklar ve kansere bile yol açabiliyor.

Araştırma kapsamında 2000-2003 döneminde iki araştırma programına katılan 7 bin 568 gönüllünün verileri analiz edildi.

Katılımcıların hiçbirine başlangıçta diyabet tanısı konmamıştı.

Bilim insanları sırasıyla 2010 ve 2019 yılına kadar sağlıklarının seyrini takip etti.

DİYABET RİSKİYLE DOĞRU ORANTILI

Bulgulara göre, gönüllüler içme suyu yoluyla ne kadar çok arseniğe maruz kalırsa, tip 2 diyabete yakalanma riskleri de o kadar arttı.

Arsenik konsantrasyonundaki her iki kat artış, hastalığın gelişme ihtimalinde yüzde 10'luk bir artışla ilişkilendiriliyordu.

Ancak düşük seviyelerde yani kabul edilebilir sınırların altında kaldığında da bu durum geçerliydi.

Sudaki arsenikten kaynaklanan riskteki artış en yüksek normal vücut ağırlığına sahip katılımcılar ve kadınlarda yüksekti.