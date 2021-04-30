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Aktüel İçişleri Bakanlığı'ndan "yanlış bilgilendirme" ile ilgili açıklama
Aktüel

İçişleri Bakanlığı'ndan "yanlış bilgilendirme" ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatlar başlatılacak" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 13:57:00 -
İçişleri Bakanlığı'ndan "yanlış bilgilendirme" ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kısıtlamalara yönelik bilgilendirmelerin resmi olarak Bakanlık, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ise valilikler tarafından ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Bunlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istenen açıklamada, "Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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