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Gündem İçişleri Bakanlığından 81 ile filyasyon genelgesi! Eksik veya yanlış bilgiye hapis cezası
Gündem

İçişleri Bakanlığından 81 ile filyasyon genelgesi! Eksik veya yanlış bilgiye hapis cezası

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile temasta bulundukları bireyler hakkında eksik/yalan beyanda bulunan Kovid-19 tanılı kişilerin 2 yıla kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılmalarını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:25:00 -
İçişleri Bakanlığından 81 ile filyasyon genelgesi! Eksik veya yanlış bilgiye hapis cezası

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi gibi) verdikleri, bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi gibi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edildiği belirtilerek, şu önlemlerin alınması istendi:

TCK 206’ncı madde

"Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 206'ncı maddesi 'bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükmü kapsamında gerekli işlem tesis edilecek. Vali/kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak."

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