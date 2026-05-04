İçişleri Bakanlığı verileri paylaştı: 1.4 milyon Suriyeli geri döndü
İçişleri Bakanlığı verileri paylaştı: 1.4 milyon Suriyeli geri döndü

İçişleri Bakanlığı verileri paylaştı: 1.4 milyon Suriyeli geri döndü

İçişleri Bakanlığı, gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin tartışmalara resmi rakamlarla yanıt verdi. 2016 yılından bu yana toplam 1 milyon 407 bin 568 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıklayan Bakanlık, Türkiye'nin geri dönüşlerde dünyada ilk sırada yer aldığını vurguladı.

İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmi verilerin uyuşmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 2016 yılından bu yana toplam 1 milyon 407 bin 568 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında gönüllü geri dönüş sayılarına dair resmi açıklamaların birbiriyle uyuşmadığı yönünde değerlendirmelerin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından paylaşılan verilerin 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen toplam sayıları kapsadığı vurgulanarak, "2016 yılından bugüne kadar ülkemizden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568'dir." bilgisi paylaşıldı.

8 ARALIK SONRASI VERİLER PAYLAŞILDI

Göç İdaresi Başkanlığının güncel verilerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi;

Ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir.

TÜRKİYE GERİ DÖNÜŞLERDE İLK SIRADA

Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Türkiye 639 bin 995 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Paylaşılan bu veriler; sınır geçişleri, nüfus hareketleri raporları ve farklı veri kaynaklarının birlikte analiz edilmesiyle elde edilmektedir.

Farklı tarihlere ait verilerin, aynı dönemin verisiymiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesi gerçeklikten uzak ve yanıltıcı bir yaklaşımdır.

21,1 milyar dolarlık yatırım geldi Güvenli liman Türkiye başardı

Türkiye'yi Erivan'da Cevdet Yılmaz temsil ediyor 2008'den bu yana en üst düzey ziyaret

Erdoğan'ın korumaları korudu: İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı

Türkiye sosyal medya devlerine ayar verince tepiniyorlardı! CHP'nin yoldaşları X'i terk etti

