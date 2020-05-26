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Aktüel

İçişleri Bakanlığı: "Ülkeleri etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları artarken, Türkiye’de bu olaylar azaldı. Bu yılın 4 aylık döneminde meydana gelen kadın cinayetleri, geçen y

İçişleri Bakanlığı: "Ülkeleri etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları artarken, Türkiye’de bu olaylar azaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:12:38 -
İçişleri Bakanlığı: "Ülkeleri etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları artarken, Türkiye’de bu olaylar azaldı. Bu yılın 4 aylık döneminde meydana gelen kadın cinayetleri, geçen y

İçişleri Bakanlığı: "Ülkeleri etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları artarken, Türkiye’de bu olaylar azaldı. Bu yılın 4 aylık döneminde meydana gelen kadın cinayetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında düştü. Türkiye’de ilk korona virüs vakası görülmeye başlandığı 11 Mart tarihinden önceki ve sonraki 70 günlük dönem kıyaslandığında ise aile içi ve kadına yönelik şiddet olay sayısında yüzde 7’lik, hayatını kaybeden kadın sayısında yüzde 31’lik azalma görüldü."

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