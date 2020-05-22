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İçişleri Bakanlığı: "Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen karayollarında sıkı denetim uygulanacak. Ramazan Bayramı’nda günlük ortalama polis ve jandarmadan toplam 18 bin 564 trafik personeli görev alacak, bayram tat

İçişleri Bakanlığı: "Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen karayollarında sıkı denetim uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:43:38 -
İçişleri Bakanlığı: "Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen karayollarında sıkı denetim uygulanacak. Ramazan Bayramı’nda günlük ortalama polis ve jandarmadan toplam 18 bin 564 trafik personeli görev alacak, bayram tat

İçişleri Bakanlığı: "Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen karayollarında sıkı denetim uygulanacak. Ramazan Bayramı’nda günlük ortalama polis ve jandarmadan toplam 18 bin 564 trafik personeli görev alacak, bayram tatili süresince ise polis ve jandarmadan oluşan 111 bin 384 personel görevli olacak. Şehirlerarası yolcu taşımacılığında yüzde 50 kapasite uygulamasına devam edilecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile tarım ürünleri hasadı kapsamında seyahat izni verilen vatandaşların izin belgeleri kontrol edilecek. Trafiğin yoğunlaştığı bölgelerde maket model araç uygulamasına devam edilecek. Bu kapsamda 767 adet maket polis aracı yollara yerleştirildi."

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