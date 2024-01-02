İçişleri Bakanlığı önünde hareketli anlar! 'Dur' ihtarına uymadı, etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli şahsın etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli şahıs etkisiz hale getirildi. Olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bu gece saat 23.30’da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. Şahıs hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.