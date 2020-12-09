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Aktüel İçişleri Bakanlığı: İkna edilen PKK'lı 4 terörist teslim oldu
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: İkna edilen PKK'lı 4 terörist teslim oldu

1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 230'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:31:19 -
İçişleri Bakanlığı: İkna edilen PKK'lı 4 terörist teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK üyesi 4 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye ile Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 230'a yükseldiği ifade edildi.

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